FOTO: Karen Khachanov venció a Zverev y se metió en la final del Masters 1000 de Canadá. (Foto NA: @atptour)

El tenista ruso Karen Khachanov (número 16 del ranking ATP) venció este miércoles al alemán Alexander Zverev (Nro 3) por 6-3, 4-6 y 7-6 (4) en 2 horas y 51 minutos de juego, asegurándose un lugar en la final del Masters 1000 de Canadá.

De esta manera, el nacido en Moscú irá por su segunda conquista en un torneo ATP de esta categoría, luego del obtenido en 2018 cuando derrotó al serbio Novak Djokovic por 7-5 y 6-4 en el Masters 1000 de París.

Ahora, Khachanov deberá enfrentar al ganador del duelo entre los estadounidenses Ben Shelton y Taylor Fritz, este jueves desde las 20:30 para conocer al nuevo campeón del ATP de Toronto.

En un duelo donde reinó la paridad, el ruso de 29 años logró quedarse con el primer asalto gracias al quiebre en el servicio del bávaro en el cuarto juego, manteniendo luego sus saques con autoridad.

Sin embargo, el número tres del mundo se repondría en la segunda manga, con un gran décimo “game” que le permitió quebrar el saque de Khachanov, dejándolo sin anotar un solo punto y llevando el cotejo al set decisivo.

En el último parcial, Khachanov mostró su mejor versión y manejó la presión a la perfección. Zverev se puso a tiro del triunfo con un 40-30 (match point) cuando el marcador estaba 6-5.

No obstante, el oriundo de Moscú mantuvo la calma y anotó tres tantos de forma consecutiva para llevar el partido al tie-break.

Caído anímicamente por haber estado al borde de la victoria y no haber podido sellar la clasificación a la final, el tenista bávaro cedió terreno, permitiendo que su rival se escape por tres puntos. Khachanov no perdonó y abrochó su boleto al choque por el título, que podría marcar su octava conquista como profesional.