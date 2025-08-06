En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Hernán Funes

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Karen Khachanov venció a Zverev y se metió en la final del Masters 1000 de Canadá

El ruso se impuso por 6-3, 4-6 y 7-6 (4) para meterse en el duelo por el título donde espera al ganador del duelo entre Ben Shelton y Taylor Fritz.

06/08/2025 | 23:49Redacción Cadena 3

FOTO: Karen Khachanov venció a Zverev y se metió en la final del Masters 1000 de Canadá. (Foto NA: @atptour)

El tenista ruso Karen Khachanov (número 16 del ranking ATP) venció este miércoles al alemán Alexander Zverev (Nro 3) por 6-3, 4-6 y 7-6 (4) en 2 horas y 51 minutos de juego, asegurándose un lugar en la final del Masters 1000 de Canadá.

De esta manera, el nacido en Moscú irá por su segunda conquista en un torneo ATP de esta categoría, luego del obtenido en 2018 cuando derrotó al serbio Novak Djokovic por 7-5 y 6-4 en el Masters 1000 de París.

Ahora, Khachanov deberá enfrentar al ganador del duelo entre los estadounidenses Ben Shelton y Taylor Fritz, este jueves desde las 20:30 para conocer al nuevo campeón del ATP de Toronto.

En un duelo donde reinó la paridad, el ruso de 29 años logró quedarse con el primer asalto gracias al quiebre en el servicio del bávaro en el cuarto juego, manteniendo luego sus saques con autoridad.

Sin embargo, el número tres del mundo se repondría en la segunda manga, con un gran décimo “game” que le permitió quebrar el saque de Khachanov, dejándolo sin anotar un solo punto y llevando el cotejo al set decisivo.

En el último parcial, Khachanov mostró su mejor versión y manejó la presión a la perfección. Zverev se puso a tiro del triunfo con un 40-30 (match point) cuando el marcador estaba 6-5.

No obstante, el oriundo de Moscú mantuvo la calma y anotó tres tantos de forma consecutiva para llevar el partido al tie-break.

Caído anímicamente por haber estado al borde de la victoria y no haber podido sellar la clasificación a la final, el tenista bávaro cedió terreno, permitiendo que su rival se escape por tres puntos. Khachanov no perdonó y abrochó su boleto al choque por el título, que podría marcar su octava conquista como profesional.

Lectura rápida

¿Quién venció en el partido? El ruso Karen Khachanov venció al alemán Alexander Zverev.

¿Cuál fue el resultado final? El resultado fue 6-3, 4-6 y 7-6 (4).

¿Cuánto duró el partido? El encuentro duró 2 horas y 51 minutos.

¿A quién enfrentará Khachanov en la final? Khachanov se medirá contra el ganador del duelo entre Ben Shelton y Taylor Fritz.

¿Cuándo se jugará la final? La final se disputará este jueves a las 20:30.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho