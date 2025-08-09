Julio Vaccari: “Me gustó mucho el equipo, pero no fue justo el empate”

El técnico de Independiente, Julio Vaccari, dejó sensaciones encontradas tras el empate 0-0 ante River en el estadio Libertadores de América por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

“Me gustó mucho el equipo. Tuvimos siempre la intención de jugar y me voy conforme”, destacó, aunque no dudó en señalar que el resultado no reflejó lo ocurrido en la cancha. “No creo que el resultado haya sido justo. Me voy con sabor amargo. Creo que las situaciones de gol que tuvimos fueron muchas y muy claras”.

Vaccari destacó la solidez defensiva de su equipo y la actitud ofensiva que mostró durante los 90 minutos. “El objetivo era ganar. Estuvo bueno encontrar solidez en la parte defensiva. Creo que este es el camino, pero no le ganamos. Hay que seguir trabajando”, dijo con esperanza para lo que resta del campeonato.

Consultado sobre la justicia del empate, el entrenador fue contundente: “No es justo el empate. Me parece que fue foul de Armani a Mazzantti, no tiene intención de jugar la pelota”.

Sobre las jugadas polémicas y los goles anulados por offside, Vaccari sostuvo: “Hay situaciones que me parece que habría que haber cobrado otra cosa. Lo que vi en la cámara nuestra me pareció foul de (Franco) Armani cuando se iba el futbolista”.

Con tres goles anulados en el partido, el técnico valoró el compromiso de sus jugadores: “Hoy me gustó cómo jugó el equipo los 90 minutos, la intensidad, la agresividad y de ir en busca del arco rival constantemente. Me gustó la tarea de todos los jugadores en general”. Independiente aún no pudo ganar en el torneo y deberá seguir ajustando detalles para revertir su rendimiento.