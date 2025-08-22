En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Tigre vs. Indep. Rivadavia

Mendoza

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Inter Miami busca salir de la irregularidad ante DC United en la MLS 2025

El conjunto de Florida, con la posible vuelta de Lionel Messi, disputa una nueva jornada de la MLS 2025. Se puede ver libre y en vivo por celular.

22/08/2025 | 19:03Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo DC United vs Inter Miami: horario y formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi visita este sábado a DC United, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) 2025.

El partido se juega desde las 20.30 horas de la Argentina, en el Audi Field, y se podrá ver a través de la plataforma Apple TV.

De andar irregular en la MLS, el conjunto de Javier Mascherano viene de meterse en semifinales de la Leagues Cup. La mala noticia fue la nueva ausencia de Lionel Messi, quien es duda para este sábado.

Las posibles formaciones de DC United vs Inter Miami

DC United: Barraza; Schnegg, Rowles, MacNaughton, Antley; Hopkins, Servania, Peltola, Herrera; Pirani, Benteke. DT: René Weiler.

Inter Miami: Oscar Ustari; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Maximiliano Falcón, Noah Allen; Sergio Busquets o Baltasar Rodríguez, Yannick Bright; Tadeo Allende, Benjamín Cremaschi, Fafa Picault; Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Cómo ver en vivo DC United vs Inter Miami

El nuevo compromiso del Inter Miami por la MLS será televisado por el servicio de streaming Apple TV+, como todos los partidos del certamen de Estados Unidos.

Como sabe, la plataforma de streaming Apple TV es la dueña de los derechos para la transmisión de los partidos de la Mejor League Soccer (MLS) y la Leagues Cup. Quienes quieran acceder, deberán suscribirse, aunque hay algunas opciones gratuitas.

Lectura rápida

¿Qué equipo jugará este sábado? El Inter Miami se enfrentará al DC United.

¿A qué hora es el partido? El partido comenzará a las 20.30 horas de Argentina.

¿Dónde se jugará el encuentro? En el Audi Field.

¿Cómo se puede ver el partido? Se podrá ver a través de Apple TV+.

¿Quién es el entrenador de Inter Miami? El entrenador es Javier Mascherano.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho