Inter Miami busca salir de la irregularidad ante DC United en la MLS 2025

El Inter Miami de Lionel Messi visita este sábado a DC United, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) 2025.

El partido se juega desde las 20.30 horas de la Argentina, en el Audi Field, y se podrá ver a través de la plataforma Apple TV.

De andar irregular en la MLS, el conjunto de Javier Mascherano viene de meterse en semifinales de la Leagues Cup. La mala noticia fue la nueva ausencia de Lionel Messi, quien es duda para este sábado.

Las posibles formaciones de DC United vs Inter Miami

DC United: Barraza; Schnegg, Rowles, MacNaughton, Antley; Hopkins, Servania, Peltola, Herrera; Pirani, Benteke. DT: René Weiler.

Inter Miami: Oscar Ustari; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Maximiliano Falcón, Noah Allen; Sergio Busquets o Baltasar Rodríguez, Yannick Bright; Tadeo Allende, Benjamín Cremaschi, Fafa Picault; Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Cómo ver en vivo DC United vs Inter Miami

El nuevo compromiso del Inter Miami por la MLS será televisado por el servicio de streaming Apple TV+, como todos los partidos del certamen de Estados Unidos.

Como sabe, la plataforma de streaming Apple TV es la dueña de los derechos para la transmisión de los partidos de la Mejor League Soccer (MLS) y la Leagues Cup. Quienes quieran acceder, deberán suscribirse, aunque hay algunas opciones gratuitas.