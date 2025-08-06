Independiente: el representante de Abaldo aseguró que el jugador dejó el psiquiatra hace un mes

El representante de Matías Abaldo, Edgardo Lasalvia, aseguró que el flamante refuerzo de Independiente fue dado de alta psiquiatricamente hace un mes.

Este miércoles, el ´Rojo´ presentó al uruguayo Matías Abaldo como su séptimo refuerzo en este mercado de pases con vistas al clásico del sábado ante River por el Torneo Clausura y la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile.

El jugador llega a préstamo a Independiente y tendrá su segunda experiencia en el fútbol argentino tras su controversial paso por Gimnasia La Plata donde abandonó la concentración en plena pretemporada y se refugió en la casa de su abuela, aludiendo problemas de salud mental. En ese entonces, el representante de Abaldo aseguró que había iniciado un tratamiento con un psiquiatra.

Tras su arribo a Independiente, el representante Lasalvia declaró: "Estuvo en tratamiento, hace un mes le dieron el alta. Ahora volvió a tener ganas de vivir y jugar y junto con la familia están contentos de que llegue a Independiente. Se lo maltrató mucho en redes sociales".

El jugador llega a préstamo al ´Rojo´ por un año, una opción de compra de 2.5 millones de dólares por un porcentaje cercano al 80 por ciento y la posibilidad de extender la cesión por seis meses más. Independiente abonará 130 mil dólares por el préstamo.