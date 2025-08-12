Independiente del Valle y Mushuc Runa, en vivo por la Copa Sudamericana: horarios y formaciones
Los equipos ecuatorianos chocan en el inicio de la serie de octavos del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
12/08/2025 | 01:44Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Independiente del Valle vs Mushuc Runa por la Copa Sudamericana: horario y formaciones
Independiente del Valle recibe a Mushuc Runa este martes, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
El encuentro se juega en Estadio Banco Guayaquil desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por ESPN 2 y Disney+.
Independiente del Valle llega a esta instancia tras quedar tercero en la Copa Libertadores y avanzar en los playoffs; mientras que su rival ecuatoriano ganó su grupo y llega invicto en el certamen.
Probables formaciones de Independiente del Valle vs Mushuc Runa por la Copa Sudamericana
Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Richard Schunke, Mateo Carabajal, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Darwin Guagua; Romario Ibarra, Emerson Pata, Claudio Spinelli.
Mushuc Runa: Wilman Pabón; Kevin Peralta, Bryan Bentaberry, José Quiñones, Jerry Parrales; Mauricio Alonso, Nicolás Dávila, Ramiro Cristóbal, Bágner Delgado; Elián Caicedo y Bruno Miranda. DT: Ever Hugo Almeida.
Cómo ver en vivo Independiente del Valle vs Mushuc Runa
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN 2 y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Qué equipos juegan? Independiente del Valle y Mushuc Runa.
¿Cuándo se juega el partido? Este martes a las 21.30 horas de Argentina.
¿Dónde se lleva a cabo el encuentro? En el Estadio Banco Guayaquil.
¿Cómo llega Independiente del Valle al partido? Quedó tercero en la Copa Libertadores y avanzó en playoffs.
¿Cómo se puede ver el encuentro? Se transmitirá por ESPN 2, Disney+, Flow, Directv Go y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]