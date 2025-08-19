Incidentes en el banderazo de Once Caldas en la previa al duelo ante Huracán

FOTO: Incidentes en el banderazo de Once Caldas en la previa a su duelo ante Huracán por la Copa Sudamericana.

La previa del encuentro entre Huracán y Once Caldas por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana estuvo marcada por serios incidentes en Buenos Aires.

Lo que comenzó como una fiesta de apoyo al conjunto colombiano terminó en un episodio de tensión frente al hotel donde se hospedaba el plantel. Allí, cientos de hinchas de Once Caldas se acercaron con banderas, bombos y cánticos para alentar a los jugadores, quienes incluso salieron a compartir el momento en la entrada del establecimiento.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado con la intervención de la Policia. Según los videos difundidos en redes sociales, la fuerza de seguridad intentó dispersar a la multitud y se produjeron enfrentamientos que incluyeron gases lacrimógenos, corridas y discusiones.

Según los testigos que estaban presentes en el lugar, varios jugadores del equipo dirigido por Hernán Darío Herrera resultaron afectados por el accionar policial.

Las autoridades locales confirmaron que investigan lo ocurrido para encontrar a los responsabilidades. Mientras tanto, la Conmebol sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos, dado que se trata de un evento oficial en el marco de una de sus competencias internacionales.

El foco principal está en que en el duelo de este martes a las 19 (hora argentina) en el estadio Tomás Adolfo Ducó se pueda garantizar la seguridad de los futbolistas, los cuerpos técnicos y las hinchadas, para evitar que se repitan episodios similares en el estadio.