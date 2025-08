Hincha que agredió a Luis Ventura se mostró muy arrepentido tras el incidente

El violento final del partido entre Central Ballester y Victoriano Arenas, que terminó con una battalla campal en el estadio de José León Suárez, sigue generando repercusiones.

El hincha identificado como Bogado, autor del golpe que dejó en el piso al entrenador y periodista Luis Ventura, habló por primera vez y expresó su arrepentimiento: “No me di cuenta de que era él, estoy en contra de la violencia”.

En declaraciones al programa ISPA, Todo al Revés, el agresor de 40 años, camionero de oficio y socio del club, intentó justificar su accionar como una reacción impulsiva: “Fue por defender a nuestro equipo y al club que amo, vi que le estaban pegando al arquero entre cinco, que el alambrado estaba caído y entré. Me arrepiento profundamente de lo que hice”.

El ataque, que se viralizó rápidamente por redes y medios, generó una ola de repudio generalizado. Ventura de 69 años, terminó con la cara hinchada y debió abandonar el estadio tras recibir atención médica.

“Me lo crucé de frente, venía con una silla y pensé que me iba a pegar. No soy boxeador ni practiqué boxeo, fue una reacción del momento”, explicó Bogado, quien también reconoció que podría haber causado un daño irreparable: “Sí, fui consciente de que podría haberlo matado”.

El hincha negó ser parte de la barrabrava de Central Ballester y aseguró que no tiene vínculos con los dirigentes del club: “Mi familia es laburante, no somos un clan. Me merezco el derecho de admisión, no entro más a la cancha y eso lo acepto”, “Le pegué a una persona que no le tenía que pegar”.

Tras los hechos, Aprevide sancionó al club con partidos a puertas cerradas por el resto del año y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) suspendió provisoriamente a cinco jugadores del equipo por los disturbios. Además, se decretó la clausura provisional del estadio.

Finalmente, Bogado cerró su testimonio con un mensaje de remordimiento: “Me arrepiento porque Luis es un señor grande, no soy ejemplo para mis hijos. Está pasando un mal momento mi familia, y yo no estoy orgulloso de lo que hice”.