Godoy Cruz presentó oficialmente a Walter Ribonetto como nuevo entrenador

El “Tomba” inicia una nueva etapa con “Tino” al frente, con la esperanza de recuperar su mejor versión.

09/08/2025 | 13:50Redacción Cadena 3

FOTO: Walter Ribonetto fue presentado en Godoy Cruz. Foto: Noticias Argentinas

Godoy Cruz oficializó la llegada de su nuevo director técnico, Walter Ribonetto. El “Tomba” presentó al entrenador con dos publicaciones particulares que fueron difundidas en sus canales oficiales.

En el primer posteo, el conjunto mendocino subió una imagen de su nueva cabeza del cuerpo técnico. “Bienvenido, Tino. Walter Ribonetto es el nuevo técnico de Godoy Cruz. El D.T comenzará con sus trabajos ante el plantel profesional este mismo sábado. Exitos en esta nueva etapa junto al Expreso”, manifestó la cuenta oficial de la institución deportiva en la descripción de su publicación de Instagram.

En el segundo, el elenco del interior del país publicó cinco fotografías de Ribonetto en el entrenamiento de su equipo. “Las primeras indicaciones de Tino Ribonetto. El D.T ya se encuentra al mando del Expreso y lleva adelante su primera práctica en el park”, escribió el usuario verificado de Godoy Cruz junto a tres emoticones: una cara realizando un saludo militar y dos bíceps.

La llegada de Walter Ribonetto como director técnico de Godoy Cruz representa una apuesta a la renovación con un entrenador que conoce bien el ambiente del club y su esencia. El gran desafío para “Tino” será plasmar esa conexión y compromiso en el rendimiento del equipo, especialmente en un torneo donde la competencia es cada vez más exigente.

Si bien los resultados marcarán su gestión, su incorporación genera ilusión y expectativas positivas entre los hinchas del "Tomba".

Lectura rápida

¿Quién es el nuevo entrenador de Godoy Cruz? El nuevo entrenador es Walter Ribonetto.

¿Cuándo comenzará a trabajar? Ribonetto comenzará a trabajar con el plantel profesional este sábado.

¿Qué publicaciones hizo el club? El club realizó dos publicaciones en redes informando sobre su llegada y su primera práctica.

¿Qué espera el club de Ribonetto? Se espera que Ribonetto plasme su conexión con el equipo y mejore su rendimiento en el torneo.

¿Qué opinan los hinchas sobre su llegada? La llegada de Ribonetto genera ilusión y expectativas positivas entre los hinchas del "Tomba".

[Fuente: Noticias Argentinas]

