Giay defendió la pensión de San Lorenzo tras el video viral: “Fue de las cosas más lindas que me pasó”

Agustín Giay, actual jugador de Palmeiras y surgido de las Inferiores de San Lorenzo, respaldó públicamente la experiencia formativa en la pensión del club tras la polémica generada por un video viral del juvenil Jonás Rodríguez.

El lateral derecho destacó el valor humano y estructural del espacio donde se formó, aunque reconoció que la institución atraviesa un momento complejo.

Las divisiones juveniles del Ciclón quedaron en el centro del debate semanas atrás, luego de que Rodríguez, arquero categoría 2008, compartiera en redes sociales una jornada en la pensión.

El contenido, que pretendía mostrar su rutina diaria, derivó en múltiples críticas sobre las condiciones edilicias y alimentarias, obligando al club a emitir un comunicado oficial. En ese contexto, Giay ofreció su testimonio en TNT Sports, apelando a su propia experiencia.

“Fui a los 12, 13 años y fue de las cosas más lindas que me pasó”, afirmó el defensor, quien debutó en Primera en 2022 bajo la conducción de Fernando Berón. “Compartir pensión con chicos de todo el país, estar todos los días juntos y crecer… a esa edad sos muy chico y no estás preparado, pero te vas haciendo. Tenés una maduración mucho más rápida que un chico de mi edad normal”, agregó.

Giay vivió en ambas instalaciones que tuvo el club: primero en la ubicada debajo de la tribuna popular, luego en la nueva pensión inaugurada hace aproximadamente seis años. “Las juveniles siempre fueron muy buenas, muy fuertes, siempre sacaron muchos jugadores. La pensión siempre fue un lujo”, remarcó.

Sobre el video de Rodríguez, evitó profundizar en las críticas: “Vi el video que se viralizó, pero la verdad que re bien. Creo que el club está en un momento difícil, pero los chicos decían que estaban contentos, que estaban bien”.

Finalmente, destacó el acompañamiento profesional que reciben los juveniles y su vínculo con el personal del área: “Siempre que tengo la posibilidad de ir para Buenos Aires paso por el club y voy para la pensión, donde están los cocineros, el psicólogo, los encargados, siempre son los mismos”.