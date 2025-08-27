En vivo

Deportes

Gastón Fernández sueña con ser presidente del club Estudiantes de La Plata

Gastón “la Gata” Fernández reveló que desea tomar el mando del "Pincha" en el futuro.

27/08/2025 | 13:04Redacción Cadena 3

FOTO: Gastón “la Gata” Fernández reveló que sueña con ser presidente de Estudiantes.

Gastón “la Gata” Fernández volvió a hablar públicamente y encendió la ilusión de los hinchas de Estudiantes de La Plata al revelar que su sueño es convertirse en presidente del “Pincha”.

En diálogo con Hugo Balassone, el exfutbolista no solo repasó su trayectoria y la huella que dejó en el club, sino que lanzó una frase que abre la puerta a un nuevo capítulo en su vida: Quiero prepararme para la parte dirigencial y sueño con ser presidente.

El exdelantero, que vistió la camiseta de Estudiantes en tres etapas distintas, marcó que su historia con el club todavía no terminó. Fernández llegó por primera vez en 2008 y rápidamente se convirtió en pieza clave del plantel campeón de la Copa Libertadores 2009, incluso anotando en la final frente a Cruzeiro.

Su historia con el “Pincha” continuó al año siguiente, cuando fue una de las figuras del equipo de Alejandro Sabella que se consagró campeón del Torneo Apertura 2010.

Tras su paso por la MLS y el fútbol sudamericano, la “Gata” regresó en 2015 para disputar una nueva Libertadores y se mantuvo ligado al club hasta su retiro en 2020: “Mi historia con Estudiantes no terminó”.

En cuanto a su relación con Juan Sebastián Verón, Fernández fue sincero: “Él se enojó conmigo, yo mucho con él, pero con todas nuestras locuras y demás, yo lo quiero mucho. Sé que él me quiere mucho a mí. Ojalá en algún momento nos volvamos a juntar para estar desde otro lugar”.

Lectura rápida

¿Qué reveló Gastón Fernández sobre su futuro? Gastón Fernández reveló su deseo de convertirse en presidente de Estudiantes de La Plata.

¿Con quién habló Fernández sobre su trayectoria? Gastón Fernández dialogó con Hugo Balassone sobre su carrera y su deseo de liderazgo.

¿Cuándo se unió por primera vez a Estudiantes? Fernández llegó en 2008 al club y tuvo una destacada trayectoria.

¿Cuáles fueron sus logros en el club? Fernández formó parte del plantel campeón de la Copa Libertadores 2009 y del Torneo Apertura 2010.

¿Qué dijo sobre su relación con Verón? Fernández reconoció que tiene una buena relación con Juan Sebastián Verón, a pesar de desacuerdos pasados.

[Fuente: Noticias Argentinas]

