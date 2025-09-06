En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Rosario

En vivo

La música de la Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Toco y me voy

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Franco Colapinto en vivo: horario y cómo ver la carrera del Gran Premio de Italia

Con el piloto argentino presente, se corre este fin de semana la jornada 16 del campeonato mundial de Fórmula 1.

06/09/2025 | 17:53Redacción Cadena 3

FOTO: Franco Colapinto en vivo: horario y cómo ver la carrera del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, luego de magros resultados, este fin de semana regresó la Fórmula 1 con el Gran Premio de Italia, que inició con las prácticas libres y siguió este sábado con la clasificación.

La decimoquinta fecha de la temporada 2025 tiene lugar en el Autódromo Nacional de Monza.

Con el neerlandés Verstappen como campeón defensor, y el equipo inglés McLaren con el título de constructores, la expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería, pero que viene de su mejor carrera en Países Bajos.

En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

A qué hora es la carrera del Gran Premio de Italia

El GP de Italia sigue este domingo desde las 10 horas de la Argentina con la carrera.

Domingo 9 de septiembre

  • Carrera principal a 53 vueltas: 10:00

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Italia

El Gran Premio de Italia se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

Lectura rápida

¿Qué evento se realiza este fin de semana? Se corre el Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

¿Quién es el piloto argentino que participa? El piloto argentino es Franco Colapinto.

¿Cuándo es la carrera principal? La carrera principal se realizará el domingo 9 de septiembre a las 10:00 horas.

¿Dónde se llevará a cabo la carrera? La carrera se llevará a cabo en el Autódromo Nacional de Monza.

¿Cómo se puede ver la carrera en vivo? Se podrá ver en vivo por Disney+ y posiblemente también por Fox Sports.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho