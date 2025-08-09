Franco Armani analizó el empate de River ante Independiente y destacó la necesidad de seguir mejorando

El capitán de River, Franco Armani, expresó su preocupación tras el empate 0-0 ante Independiente en el estadio Libertadores de América, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

"Nos faltó tenencia, perdíamos la pelota muy rápido. Hay que seguir trabajando y mejorando, puliendo cosas. Tenemos que llegar bien a la Libertadores", sostuvo el arquero, apuntando a la necesidad de fortalecer el juego para afrontar el torneo internacional.

Además, Armani se refirió a la lesión de Germán Pezzella, quien tuvo que abandonar el campo en el primer tiempo tras sentir un fuerte pinchazo en la pierna: "Entré y le di un abrazo. A esperar que se haga estudios. El apoyo de todo el grupo para que vuelva más fuerte y lo más rápido posible", manifestó el capitán, resaltando el respaldo del plantel hacia el defensor en este momento delicado.

El arquero también destacó el compromiso del equipo frente a las bajas que tuvo el plantel: "Lamentablemente tuvimos bajas. Todos esperan la oportunidad, todos entrenan bien para tener su oportunidad. Hay que trabajar, hay muchísimas cosas para seguir mejorando", indicó, subrayando la competencia interna y la necesidad de seguir ajustando detalles.

El partido estuvo marcado por tres goles anulados por posición adelantada, dos para Independiente y uno para River, que no pudieron abrir el marcador y terminaron repartiendo puntos.

Con este resultado, River alcanzó a San Lorenzo en la tabla del Grupo B pero dejó pasar la chance de ser único líder, mientras que Independiente sigue sin poder ganar en el torneo.