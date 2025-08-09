Franco Armani analizó el empate de River ante Independiente y destacó la necesidad de seguir mejorando
El "Millonario" ahora deberá enfocarse en los octavos de final de la Copa Libertadores, en la que enfrentará a Libertad de Paraguay.
09/08/2025
El capitán de River, Franco Armani, expresó su preocupación tras el empate 0-0 ante Independiente en el estadio Libertadores de América, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.
"Nos faltó tenencia, perdíamos la pelota muy rápido. Hay que seguir trabajando y mejorando, puliendo cosas. Tenemos que llegar bien a la Libertadores", sostuvo el arquero, apuntando a la necesidad de fortalecer el juego para afrontar el torneo internacional.
Además, Armani se refirió a la lesión de Germán Pezzella, quien tuvo que abandonar el campo en el primer tiempo tras sentir un fuerte pinchazo en la pierna: "Entré y le di un abrazo. A esperar que se haga estudios. El apoyo de todo el grupo para que vuelva más fuerte y lo más rápido posible", manifestó el capitán, resaltando el respaldo del plantel hacia el defensor en este momento delicado.
El arquero también destacó el compromiso del equipo frente a las bajas que tuvo el plantel: "Lamentablemente tuvimos bajas. Todos esperan la oportunidad, todos entrenan bien para tener su oportunidad. Hay que trabajar, hay muchísimas cosas para seguir mejorando", indicó, subrayando la competencia interna y la necesidad de seguir ajustando detalles.
El partido estuvo marcado por tres goles anulados por posición adelantada, dos para Independiente y uno para River, que no pudieron abrir el marcador y terminaron repartiendo puntos.
Con este resultado, River alcanzó a San Lorenzo en la tabla del Grupo B pero dejó pasar la chance de ser único líder, mientras que Independiente sigue sin poder ganar en el torneo.
Lectura rápida
¿Qué resultado se dio en el partido? El partido terminó en empate 0-0 entre River e Independiente.
¿Quién analizó el partido y qué destacó? Franco Armani analizó el partido, destacando la necesidad de mejorar.
¿Cuál es el siguiente desafío para River? El siguiente desafío de River es enfrentar a Libertad de Paraguay en la Copa Libertadores.
¿Qué sucedió con Germán Pezzella? Germán Pezzella sufrió una lesión y tuvo que abandonar el campo durante el primer tiempo.
¿Cuál fue el impacto del partido en la tabla? Con este empate, River alcanzó a San Lorenzo en la tabla, pero no logró ser único líder.
