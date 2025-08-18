Francella, ilusionado con Racing y el duelo ante Peñarol por la Libertadores
En medio del éxito de su película, el actor se mostró esperanzado por el futuro de "La Academia". "Lo único que quiero es pasar de fase", confesó.
18/08/2025 | 17:18Redacción Cadena 3
FOTO: Francella ilusionado con Racing y el duelo ante Peñarol en Libertadores
A la par de la celebración por el éxito de su nueva película, "Homo Argentum", el actor Guillermo Francella dedicó un momento para hablar de su otra gran pasión: Racing Club. El reconocido hincha de "La Academia" se mostró "ilusionado" y confiado de cara al duelo ante Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.
Según supo Noticias Argentinas, Francella depositó toda su confianza en el director técnico, Gustavo Costas, de quien dijo: "Le ha generado una pertenencia al club, le ha generado a los jugadores una cosa maravillosa".
El deseo de pasar de fase y el temor a la lluvia
En diálogo con Radio Rivadavia, el actor dejó en claro cuál es su máxima prioridad como hincha y, aunque mostró una pequeña preocupación por el clima, reafirmó su confianza en el plantel.
- Un solo deseo: El actor expresó su anhelo con una frase contundente: "Lo único que quiero es quedar sin pase (avanzar). Nada más, soy capaz de entrar a la cancha".
- Jugadores "coperos": Elogió la actitud del plantel: "Se los ve coperos, se los ve que van y muerden y muerden".
- La preocupación por el clima: Ante el pronóstico de tormenta, Francella mostró su única duda: "Ojalá que no llueva mucho, porque ahí va a ser otro partido".
- Pronóstico final: A pesar de la cautela, cerró con optimismo: "Yo confío en el plantel, confío en Gustavo. Así que yo creo que sí, que vamos a pasar".
Las declaraciones del actor reflejan el sentimiento de los hinchas de Racing, que viven con enorme expectativa el presente del equipo dirigido por Costas.
[Fuente: Noticias Argentinas]