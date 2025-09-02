Fórmula 1: quiénes son los máximos ganadores en Monza

FOTO: Schumacher es uno de los pilotos más ganadores en Italia.

El Gran Premio de Italia, que corresponde a la 16ª fecha del campeonato de Fórmula 1, se llevará a cabo este fin de semana y contará con la presencia del argentino Franco Colapinto (Alpine).

Este Gran Premio dijo presente en absolutamente todas las ediciones del campeonato de Fórmula 1, que se disputa desde 1950. El hogar de este evento fue siempre el mítico autódromo nacional de Monza, a excepción del año 1980, que se corrió en Imola.

El circuito de Monza, que es conocido como el “Templo de la velocidad”, cuenta con una longitud de 5,793 kilómetros y tiene solo 11 curvas.

El récord de mayor cantidad de triunfos en este Gran Premio lo comparten dos leyendas como el alemán Michael Schumacher y el británico Lewis Hamilton, ambos con cinco. El “Kaiser” se quedó con la victoria en 1996, 1998, 2000, 2003 y 2006, mientas que Hamilton hizo lo propio en 2012, 2014, 2015, 2017 y 2018.

El podio de pilotos más ganadores en Italia lo completa el brasilero Nelson Piquet, gracias a sus triunfos en 1980, 1983, 1986 y 1987.

Otro que aparece entre los de arriba en la lista es el argentino Juan Manuel Fangio, que se impuso de manera consecutiva en 1953, 1954 y 1955. Los otros pilotos que ganaron la misma cantidad de veces que “El Maestro” fueron Stirling Moss (1956, 1957 y 1959), Ronnie Peterson (1973, 1974 y 1976), Alain Prost (1981, 1985 y 1989), Rubens Barrichello (2002, 2004 y 2009) y Sebastian Vettel (2008, 2011 y 2013).

Además de Hamilton, los otros pilotos que actualmente están en la parrilla de largada y que pudieron ganar en Italia son el español Fernando Alonso (2007 y 2010), el neerlandés Max Verstappen (2022 y 2023), el monegasco Charles Leclerc (2019 y 2024) y el compañero de equipo de Colapinto en Alpine, el francés Pierre Gasly (2020).

En lo que respecta a los constructores, la escudería más ganadora en Italia es Ferrari, con 20 triunfos, y es seguida en la lista por McLaren (11) y Mercedes (7).