En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Fórmula 1: comienza la acción en el GP de Italia, donde Colapinto buscará sus primeros puntos del año

El argentino será reemplazado por Paul Aron en la práctica libre 1, aunque se subirá a su Alpine en la segunda sesión de entrenamientos.

04/09/2025 | 09:45Redacción Cadena 3

FOTO: Colapinto buscará sumar puntos en Monza.

La actividad en el Gran Premio de Italia, correspondiente a la 16ª fecha del campeonato de Fórmula 1, se pondrá en marcha este viernes, en una jornada que contará con las prácticas libres 1 y 2.

El argentino Franco Colapinto (Alpine), quien viene de quedar muy cerca de sumar puntos en el Gran Premio de Países Bajos en el que terminó undécimo, será reemplazado en la práctica libre 1, que será entre las 7:30 y las 8:30 de la mañana (hora de Argentina), por el estonio Paul Aron, uno de los pilotos de reserva del equipo francés.

Esta decisión por parte de Alpine se debe a la normativa de la Fórmula 1, que obliga a todos los pilotos a otorgar al menos dos prácticas libres por temporada a pilotos rookies.

En el caso de Alpine, ya habían cumplido con una sesión con Hirakawa en lugar de Jack Doohan en Suzuka y ahora era el turno de liberar el asiento de Colapinto, aunque aún restan dos oportunidades más en el auto de Gasly para completar la reglamentación.

De todas maneras, Colapinto se volverá a subir a su Alpine para la segunda sesión de entrenamientos, que será entre las 12 y las 13. Allí, el argentino dará la mayor cantidad de vueltas posibles, con el objetivo de recuperar lo perdido en la FP1.

Este circuito de Monza le trae muy buenos recuerdos a Colapinto, ya que allí fue donde disputó su primer Gran Premio en la Fórmula 1, el año pasado, cuando finalizó en el duodécimo puesto.

En lo que respecta a la pelea por el campeonato, el australiano Oscar Piastri dio un gran paso en su camino hacia el título, ya que el fin de semana pasado ganó en Países Bajos y le sacó 34 puntos a su compañero de equipo en McLaren, el británico Lando Norris.

Más abajo y casi sin chances, en la tercera posición, figura el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull), a 106 puntos de Piastri.

El último ganador del GP de Italia fue el monegasco Charles Leclerc, que el año pasado hizo delirar a los miles de fanáticos de Ferrari que dijeron presente en el Autódromo Nacional de Monza.

Lectura rápida

¿Cuándo inicia la actividad del GP de Italia? La actividad comenzará este viernes con las prácticas libres 1 y 2.

¿Quién reemplaza a Colapinto en la primera práctica? El estonio Paul Aron reemplazará a Franco Colapinto en la práctica libre 1.

¿Por qué Colapinto no participa en la primera práctica? Por una normativa que otorga sesiones libres a pilotos rookies.

¿Qué circuito acoge el GP de Italia? El Autódromo Nacional de Monza es el escenario del GP de Italia.

¿Quién ganó el último GP de Italia? El monegasco Charles Leclerc fue el último ganador del GP de Italia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho