FOTO: Estudiantes LP venció a Independiente Rivadavia y es líder de la Zona A del Torneo Clausura 2025. (Foto NA: @EdelpOficial)

Estudiantes de La Plata venció este jueves por 2-1 a Independiente Rivadavia de Mendoza, en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi.

Los goles para el “Pincha” los convirtieron Fabricio Pérez, a los 8 minutos, y Leandro González Pirez, a los 40´, ambos en el primer tiempo, mientras que Sebastián Villa de penal descontó para la visita, a los 49’ del complemento.

Por su parte, Gastón Benedetti se fue expulsado en el elenco local, a los 47 minutos del segundo periodo, tras impactar un golpe en el rostro del delantero Mauricio Cardillo.

Con este resultado, los dirigidos por Eduardo Domínguez se afianzaron en la cima de su grupo con 9 puntos y prolongaron su buen momento en el campeonato, previo al duelo del próximo miércoles, en condición de visitante, frente a Cerro Porteño por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Luego, visitará a Banfield el domingo 17 de agosto por la siguiente jornada del certamen local, a partir de las 16:15.

Por otro lado, la “Lepra Mendocina” quedó en la séptima posición de la Zona A con 4 unidades, pero deberá aguardar a que todos los equipos que se encuentran por debajo en la tabla disputen sus respectivos duelos.

Ahora, los comandados por Alfredo Berti recibirán a Boca, el próximo domingo desde las 20:30 en el estadio Bautista Gargantini.

En el arranque del partido, Estudiantes impuso condiciones y logró golpear primero por medio de Fabricio Pérez, quien apareció solo por el sector derecho, recibió un centro de Gastón Benedetti y en dos toques venció al arquero Ezequiel Centurión.

Tras el frenético comienzo, el encuentro se estancó, con la tranquilidad del “Pincha” por la ventaja en el resultado y un cuadro mendocino que no encontró los caminos para pisar el área rival. Sin embargo, sobre el cierre de la etapa inicial, González Pirez conectó de cabeza un centro desde la derecha del propio Pérez para estirar la ventaja en el marcador.

En cambio, el complemento contó con mayores intentos de la visita por buscar el gol del descuento, pero sin la eficacia necesaria. Además, el cuadro platense manejó el ritmo del partido desde el control de la pelota.

No obstante, a pocos minutos de final, Independiente Rivadavia volvió a meterse en duelo cuando Sebastián Villa anotó desde los doce pasos luego de que el árbitro Sebastián Zunino, a instancias de VAR, sancionó la pena máxima y expulsó a Benedetti por una agresión sobre Cardillo dentro del área.

Síntesis de Estudiantes LP – Independiente Rivadavia por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025.

Torneo Clausura 2025

Zona A – Fecha 4

Estudiantes LP 2 – 1 Ind. Rivadavia

Estadio: Sebastián Zunino.

Arbitro: Salomé Di Iorio.

Estudiantes LP: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina, Tiago Palacios; Lucas Alario, Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.

Ind. Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Tomas Bottari, Nicolás Retamar, Maximiliano Amarfil; Thomas Ortega, Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Gol en el primer tiempo: 08m Fabricio Pérez (E); 40m Leandro González Pirez (E).

Gol en el segundo tiempo: 49m Sebastián Villa, penal (I).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Fabrizio Sartori por Thomas Ortega (I); al inicio Matías Fernández por Alex Arce (I); 20m José Sosa por Tiago Palacios (E); 20m Edwuin Cetré por Fabricio Pérez (E); 20m Facundo Farias por Lucas Alario (E); 26m Juan Ignacio Barbieri por Tomás Bottari (I); 27m Santiago Muñoz por Nicolás Retamar (I); 27m Mauricio Cardillo por Luciano Gómez (I); 30m Guido Carrillo por Mikel Amondarain (E); 33m Santiago Núñez por Cristian Medina (E).

Incidencias en el segundo tiempo: 47m Gastón Benedetti, expulsado (E).