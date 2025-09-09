En vivo

Ecuador vs. Argentina

Argentina

Ecuador vs. Argentina

Rosario

Mauri Palacios

Celeste Pereyra

España anunció su partido ante Kosovo sin reconocerlo como país y generó un tenso ida y vuelta en redes

La selección española provocó al referirse a Kosovo como "Territorio de Kosovo". La respuesta kosovar no se hizesperar, llamando a España "Territorio de Al-Ándalus". UEFA investiga la controversia.

09/09/2025 | 16:15

FOTO: España enfrenta a Kosovo por el clasificatorio al Campeonato Europeo de 2027.

La selección de España anunció, en redes sociales, su partido ante Kosovo en el clasificatorio para el Campeonato Europeo sub-21 de 2027 y no reconoció al país rival como Nación, lo que generó que el combinado kosovar responda de la misma manera.

Este martes en el estadio Fadil Vokrri de la ciudad kosovar de Pristina, la "Roja" enfrentará a su par de Kosovo por una nueva jornada del clasificatorio para el Campeonato Europeo sub-21 de 2027 y, en sus redes sociales, la selección de España anunció este partido de una manera particular y provocadora. 

Es que, en vez de anunciar su partido contra el país de Kosovo, la selección española comunicó que enfrentaba a la selección del Territorio de Kosovo, generando indignación en la Federación Kosovar de Fútbol que se ha dirigido a la Unión Europea de Fútbol Asociado (UEFA) para denunciar que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) utiliza una terminología que no la reconoce como "país soberano".

Ante esta ofensa que sintieron los kosovares, el equipo del país independizado en 2008 redobló la apuesta y anunció su encuentro ante España como un partido en el que enfrentaban al Territorio de Al-Ándalus, el nombre de la Península Ibérica bajo dominio musulmán durante la Edad Media desde el año 711 hasta el 1492.

España es uno de los cinco países de la Unión Europea que no reconoce a Kosovo como país. Los otros cuatro son Eslovaquia, Grecia, Rumania y Chipre.

¿Qué anunció España? La selección de España anunció su partido ante Kosovo en sus redes sociales.

¿Cómo se refiere España a Kosovo? Comunica que enfrenta a la selección del Territorio de Kosovo.

¿Qué respuesta dio Kosovo? Anunció su encuentro ante España como un partido contra el Territorio de Al-Ándalus.

¿Cuál es la postura de España respecto a Kosovo? España no reconoce a Kosovo como país, siendo uno de cinco en la UE que actúan así.

¿Qué hizo la Federación Kosovar? Se dirigió a la UEFA para denunciar la terminología de la RFEF.

[Fuente: Noticias Argentinas]

