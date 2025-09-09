España anunció su partido ante Kosovo sin reconocerlo como país y generó un tenso ida y vuelta en redes
La selección española provocó al referirse a Kosovo como "Territorio de Kosovo". La respuesta kosovar no se hizesperar, llamando a España "Territorio de Al-Ándalus". UEFA investiga la controversia.
09/09/2025 | 16:15Redacción Cadena 3
FOTO: España enfrenta a Kosovo por el clasificatorio al Campeonato Europeo de 2027.
La selección de España anunció, en redes sociales, su partido ante Kosovo en el clasificatorio para el Campeonato Europeo sub-21 de 2027 y no reconoció al país rival como Nación, lo que generó que el combinado kosovar responda de la misma manera.
Este martes en el estadio Fadil Vokrri de la ciudad kosovar de Pristina, la "Roja" enfrentará a su par de Kosovo por una nueva jornada del clasificatorio para el Campeonato Europeo sub-21 de 2027 y, en sus redes sociales, la selección de España anunció este partido de una manera particular y provocadora.
/Inicio Código Embebido/
MATCHDAY ??— Kosovo Football ???? (@FootballKosovo) September 9, 2025
???? Kosovo vs Al-Andalus ??
?? EURO U21 Qualifiers
?? Stadiumi "Fadil Vokrri"
?? Prishtina, Republic of Kosovo#Kosovo | #U21EURO https://t.co/x4gPZDsRNH pic.twitter.com/DjiiCdxTGz
/Fin Código Embebido/
Es que, en vez de anunciar su partido contra el país de Kosovo, la selección española comunicó que enfrentaba a la selección del Territorio de Kosovo, generando indignación en la Federación Kosovar de Fútbol que se ha dirigido a la Unión Europea de Fútbol Asociado (UEFA) para denunciar que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) utiliza una terminología que no la reconoce como "país soberano".
Ante esta ofensa que sintieron los kosovares, el equipo del país independizado en 2008 redobló la apuesta y anunció su encuentro ante España como un partido en el que enfrentaban al Territorio de Al-Ándalus, el nombre de la Península Ibérica bajo dominio musulmán durante la Edad Media desde el año 711 hasta el 1492.
España es uno de los cinco países de la Unión Europea que no reconoce a Kosovo como país. Los otros cuatro son Eslovaquia, Grecia, Rumania y Chipre.
[Fuente: Noticias Argentinas]