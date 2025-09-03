Escándalo en la Bundesliga: El oscuro trasfondo de la salida de Erik ten Hag del Bayer Leverkusen

Tras su reciente salida del Bayer Leverkusen, la prensa alemana filtró los motivos por los cuales el entrenador neerlandés Erik ten Hag fue despedido.

En el medio de la temporada, el ex D.T del Manchester United se peló con todo su equipo de trabajo. Además, tenía problemas cotidianos con sus futbolistas, quienes criticaron sus malos modos de proceder en el cargo, un importante detalle que se mostró reflejado en los entrenamientos del plantel, en donde ninguno de los jugadores entendió lo que debían hacer.

Por otro lado, el periódico KSTA – Alemania-- afirmó que el director técnico tenía un pacto oscuro con su agencia de representación, este mismo constaba en contratar jugadores que se encuentren integrados dentro de la misma agencia.

El paso del neerlandés por el club fue más que breve: dirigió 3 encuentros, concreto 1 vitoria, 1 empate y 1 derrota.

En definitiva, la salida de Ten Hag dejó una mancha difícil de borrar en la gestión deportiva del Bayer Leverkusen, que ahora deberá reordenar rápidamente su proyecto para evitar que la inestabilidad afecte el rendimiento de un plantel acostumbrado a competir en lo más alto.

La diligencia ya trabaja en la búsqueda de un reemplazante capaz de devolver la calma y sostener la ambiciosa vara que dejó el ciclo exitoso de Xabi Alonso, el cual consiguió una Bundesliga, sin perder ni un solo partido.