Es albañil y necesita ayuda para correr en el Sudamericano de Trail en Colombia

Agustín Manzanel es albañil y vive en Mayú Sumaj, en el Valle de Punilla de Córdoba. Hace dos años empezó a correr en las sierras, por mera recreación, y ahora fue llamado para representar a la Argentina en el Campeonato Sudamericano de Trail en Colombia.

"Para el que no sabe, Trail es correr es montaña", contó Agustín en Tiempo de Juego por Cadena 3. "Empecé en la pandemia. Primero salí a caminar, después a correr y meterle más y más kilómetros. Y ahora es parte de mi vida", siguió.

"En octubre se corre la cuarta fecha del campeonato provincial. Estoy primero. Yo quería ser campeón de la Provincia, y en eso recibí el llamado del Seleccionado para ir a correr en Colombia".

El torneo al que Agustín fue convocado es el Campeonato Sudamericano de Trail, uno de los más prestigiosos del continente. Se llevará a cabo el 23 y 24 de septiembre en Tunja, 140 kilómetros al norte de Bogotá. Pero, para poder participar, deberá cubrir sus propios gastos, incluido el avión.

“Los gastos van cuenta de cada uno. Me estaba por dar de baja porque es mucho dinero, pero la gente de Mayú me empezó a ayudar. El pasaje ida y vuelta cuesta $370 mil, más lo que vaya a gastar yo allá”, explicó. “La Federación de Atletismo me dijo que Colombia se hace cargo solo de la estadía y la comida allá. Yo me encargo de todo el resto”, añadió.

Albañil de profesión

Agustín Manzanel es albañil, trabaja de lunes a viernes en una obra en un barrio privado en Carlos Paz. Hacer un balance entre su trabajo y el entrenamiento es todo un desafío: “Laburo de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Entreno después, pero primero paso un rato con mi nena”.

“Desde que me llegó esta noticia hago un esfuerzo y me levanto a las 5 de la mañana a correr, y después hago otro turno para la tarde”, añadió

“Yo soy albañil, levanto paredes, revoco, soy peón de obra. Hago de todo. Y después salgo a correr”, contó Agustín.

Toda ayuda sirve

Manzanel explicó que hace unos días está juntando dinero con ayuda de sus vecinos de su pueblo, haciendo rifas e incluso vendiendo “pollos y bolsas de papas”.

La vestimenta que usa también es costosa, pero ahí ya recibió una mano: “Una pinturería en Carlos Paz, Pinturerias 2000, se ofreció a comprarme una zapatilla. Valía como 100 mil pesos. Me compraron unas Adidas que son un espectáculo”.

Agustín necesita el dinero para cubrir sus gastos, pero no está teniendo en cuenta de que, como es albañil, le pagan por día trabajado. Y esos días no va a la obra. “Salimos el 21 y el 27 ya estamos de vuelta. Esos días que voy a correr no cobro porque no laburo en la obra. Mi señora trabaja con su papá, pero es un tema, por la nena”, contó.

Para quien quiera colaborar, el teléfono es Agustín es (03541) 15208951.