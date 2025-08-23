En vivo

El Tottenham del “Cuti” Romero dio la sorpresa en la Premier League y le ganó al Manchester City

El equipo londinense mantiene el puntaje ideal luego de las primeras dos fechas.

23/08/2025 | 11:14Redacción Cadena 3

FOTO: Gran triunfo del Tottenham ante el Manchester City.

El Tottenham, equipo que tiene como capitán al defensor argentino Cristian “Cuti” Romero, dio la sorpresa de la fecha y le ganó 2-0 al Manchester City como visitante en la Premier League.

El primer gol del equipo londinense llegó a los 35 minutos de la mano del delantero galés Brennan Johnson, quien definió en el corazón del área tras una buena asistencia del brasilero Richarlison.

Sobre el final de la primera mitad el Tottenham estiró la ventaja gracias a una muy mala salida desde el fondo del Manchester City, que derivó en el gol del mediocampista portugués Joao Palhinha.

De esta manera, el Tottenham se mantiene con puntaje ideal luego de dos fechas, ya que en su estreno en esta temporada de la Premier League goleó 3-0 al Burnley.

La fecha 2 de la Premier League había comenzado este viernes, con la goleada a domicilio 5-1 del Chelsea del argentino Enzo Fernández al West Ham.

Entre los partidos de este sábado en la liga inglesa se destacan la visita del Aston Villa del arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez al Brentford, mientras que uno de los grandes candidatos, el Arsenal, recibirá al Leeds.

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido?
El Tottenham ganó 2-0 al Manchester City.

¿Quién fue el capitán del Tottenham?
El capitán del Tottenham es el defensor argentino Cristian “Cuti” Romero.

¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se disputó en la fecha 2 de la Premier League.

¿Cuál fue el marcador de la primera mitad?
El marcador al final de la primera mitad era 2-0 a favor del Tottenham.

¿Qué otro partido destacó en la fecha 2?
La goleada 5-1 del Chelsea al West Ham fue otro partido destacado.

[Fuente: Noticias Argentinas]

