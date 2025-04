El Resurgir de Agüero: Impactante Inicio en el Senior de Independiente

El regreso de Sergio Agüero al Club Independiente ha emocionado a sus seguidores, quienes tenían grandes expectativas sobre su regreso. El delantero se integró al plantel Senior +35 para formar parte del Torneo de Primera División y ha dejado entrever su calidad, que lo ha consagrado como una leyenda tanto en el 'Rey de Copas' como en el Manchester City y la Selección Argentina.

Su debut no pudo ser más memorable, enfrentándose a Racing en el Clásico de Avellaneda, donde anotó un gol espectacular. A pesar de que el primer tiempo fue favorable para la Academia, que abrió el marcador con un tanto de Gonzalo García, el 'Kun' demostró que su talento sigue intacto al conseguir la igualdad con una brillante jugada.

En un emocionante partido en el Estadio Libertadores de América, Independiente tomó ventaja tras un córner ejecutado por Ignacio Barcia. Sin embargo, Racing no se dio por vencido, logrando empatar nuevamente antes de que el juego terminara. A pesar de un 3-2 favorable para el equipo rojo, el encuentro concluyó en un agónico 3-3 tras un último esfuerzo de Racing.

En su segundo partido, celebrado en la cancha de Tristán Suárez, Independiente enfrentó a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Aunque Agüero brilló una vez más en el campo, el partido terminó en una derrota para el Rojo, principalmente debido a la destacada actuación del capitán del Lobo, Lucas Licht, quien anotó ambos goles del encuentro en el 2-0 final.

Lo que dijo Agüero sobre su participación

"Como siempre dije, vine a divertirme y a reencontrarme con ex compañeros. Me sentí bien, aunque al final un poco de dolor en el isquio me limitó para hacer otras cosas", expresó Agüero en el campo de juego de Tristán Suárez, justo después de recibir un mate con el grabado de la Liga Senior del Fútbol Argentino en la que participó por segunda vez desde su retiro del fútbol profesional a raíz de una afección cardíaca.