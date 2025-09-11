En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Música

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

El posteo de Boca tras la vuelta de Russo a los entrenamientos

El conjunto xeneize compartió imágenes del retorno del entrenador a las practicas luego de su internación por una infección.

11/09/2025 | 21:14Redacción Cadena 3

FOTO: El posteo de Boca tras la vuelta de Russo a los entrenamientos. (Foto NA: @BocaJrsOficial)

Boca publicó imágenes en redes sociales del regreso a los entrenamientos de Miguel Ángel Russo, director técnico del cuadro xeneize, luego de una internación por una infección que lo alejó de sus labores por diez días.

Tu alegría es la nuestra, querido Miguel”, escribió el elenco de La Ribera en redes sociales acompañado de un video del DT en la práctica de este jueves de cara al duelo ante Rosario Central, en condición de visitante, que tendrá lugar el próximo domingo desde las 17:30 en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025.

En la pieza audiovisual se vio como los jugadores del plantel azul y oro le dan la bienvenida, para luego continuar observando atentamente el entrenamiento desde el banco de suplentes.

Russo terminó de completar la recuperación desde su casa luego de estar internado en el Instituto Fleni y se sumó a la práctica de Boca, aunque todavía resta confirmar si integrará la delegación que viaje a Rosario para enfrentar al Canalla o si se quedará en Buenos Aires.

Por otro lado, el cuadro xeneize plantó en cancha lo que podría ser el once titular frente a los de Arroyito. Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Lectura rápida

¿Qué imagen publicó Boca? Publicó imágenes del regreso de su entrenador, Miguel Ángel Russo, a los entrenamientos tras su internación.

¿Quién es el protagonista de la nota? El protagonista es el director técnico de Boca, Miguel Ángel Russo.

¿Cuándo fue el regreso a los entrenamientos? El regreso a los entrenamientos fue en la práctica de este jueves.

¿Dónde se realizó la práctica? La práctica se realizó en el predio de Boca, en La Ribera.

¿Por qué estuvo internado Russo? Estuvo internado por una infección que lo mantuvo alejado del trabajo por diez días.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho