FOTO: El gol récord de Adrián “Maravilla” Martínez en Racing frente a Peñarol. (FOTO: CLAUDIO FANCHI /NA.)

Adrián Martínez, delantero de Racing, abrió el marcador en la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores 2025 ante Peñarol y, además, batió un récord histórico del club.

A los seis minutos, tras una jugada que inició Marcos Rojo en el área rival, Martínez capturó la pelota y puso el 1-0 parcial para la Academia, igualando momentáneamente la serie 1-1.

Poco después, Peñarol niveló el partido: Nahuel Herrera conectó de cabeza un centro desde la derecha y venció a Gabriel Arias.

El gol de Adrián Martínez no solo cortó una racha negativa frente al arco, sino que también lo convirtió en el máximo goleador histórico de Racing en competencias Conmebol con 16 tantos, superando a Norberto Raffo, que quedó segundo con 15.