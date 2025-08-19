El gol récord de Adrián “Maravilla” Martínez en Racing frente a Peñarol
El delantero de la “Academia” abrió el marcador en el Cilindro de Avellaneda para igualar la serie frente al “Carbonero” y convirtió un tanto histórico.
19/08/2025 | 22:12Redacción Cadena 3
FOTO: El gol récord de Adrián “Maravilla” Martínez en Racing frente a Peñarol. (FOTO: CLAUDIO FANCHI /NA.)
Adrián Martínez, delantero de Racing, abrió el marcador en la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores 2025 ante Peñarol y, además, batió un récord histórico del club.
A los seis minutos, tras una jugada que inició Marcos Rojo en el área rival, Martínez capturó la pelota y puso el 1-0 parcial para la Academia, igualando momentáneamente la serie 1-1.
Poco después, Peñarol niveló el partido: Nahuel Herrera conectó de cabeza un centro desde la derecha y venció a Gabriel Arias.
El gol de Adrián Martínez no solo cortó una racha negativa frente al arco, sino que también lo convirtió en el máximo goleador histórico de Racing en competencias Conmebol con 16 tantos, superando a Norberto Raffo, que quedó segundo con 15.
Lectura rápida
¿Qué hizo Adrián Martínez en el partido?
Abrió el marcador en la revancha contra Peñarol, convirtiendo un gol histórico.
¿Cuándo se dio el gol de Martínez?
A los seis minutos del partido, durante los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.
¿Dónde se disputó el encuentro?
En el Cilindro de Avellaneda, estadio de Racing.
¿Cuál es el récord que logró Martínez?
Se convirtió en el máximo goleador histórico de Racing en competencias Conmebol con 16 goles.
¿Quiénes son los otros goleadores destacados de Racing?
Norberto Raffo con 15 goles y otros jugadores con menos.
[Fuente: Noticias Argentinas]