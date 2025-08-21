El fuerte relato de Laura Rey sobre los incidentes en el Libertadores de América

FOTO: “Esa gente vino a matarnos”: el fuerte relato de la esposa de Rey tras los incidentes en Avellaneda. (Foto NA: @Independiente)

La esposa del arquero de Independiente, Laura Rey, compartió en redes un chat donde describe los graves incidentes que sufrieron empleados del club el pasado miércoles, frente a Universidad de Chile, antes de la suspensión del encuentro por la Copa Sudamericana.

En el intercambio de mensajes por Instagram se relata que lo vivido en la Tribuna Sur Alta —donde se ubicaron hinchas del conjunto chileno— fue “denigrante” para quienes trabajaban allí. Según el testimonio, personal de limpieza y vendedores fueron desnudados y obligados a realizar actos que no quisieron repetir en cámara.

El relato agrega que agredieron a miembros de seguridad privada (fracturas) y a una mujer de seguridad la hirieron en el cuello. “Vinieron a matar, no todos, pero esa gente vino a matarnos”, dice una de las frases compartidas que expresa la conmoción y la bronca por lo ocurrido, apuntando a miembros de la barra del equipo chileno.

Además, Laura Rey publicó en sus historias un mensaje en el que lamentó la violencia y llamó a reflexionar: “Por todos los que intentamos que el fútbol sea familia. Esto no es futbolístico... Nadie tiene que dar la vida por los colores”. En el post también señaló que las versiones interesadas de algunos medios chilenos sólo alimentan una rivalidad dañina entre ambos países y pidió dejar los fanatismos de lado: “Anoche, PERDIMOS TODOS!”

El caso despertó repudio y genera preguntas sobre medidas de seguridad en los estadios y la responsabilidad de barras violentas en episodios que terminan poniendo en riesgo la integridad de trabajadores y público.