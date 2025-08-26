En vivo

El DT argentino Juan Pablo Vojvoda será entrenador del Santos de Neymar

El elenco albinegro está a dos puntos de la zona de descenso.

26/08/2025 | 23:34Redacción Cadena 3

FOTO: Juan Pablo Vojvoda en su presentación en Santos.

Juan Pablo Vojvoda, de 50 años, fue confirmado como nuevo director técnico del Santos de Brasil, club que atraviesa una etapa crítica de su historia.

El "Peixe", con Neymar como su principal figura, está a tres puntos de la zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana y a sólo dos unidades de la zona de descenso. El club sufrió por primera vez en su historia el descenso en 2023 y ahora confía en el entrenador argentino para recuperar la estabilidad.

Vojvoda, tras cinco años de resultados positivos al mando de Fortaleza, llega con la misión de devolverle tranquilidad a un grande del fútbol brasileño. Sobre Neymar, declaró que desea que "vuelva a disfrutar del fútbol, porque de esa manera también hará disfrutar a la gente".

El contrato del técnico argentino será hasta finales del año próximo. Santos recurrió a la reputación de Vojvoda para hacerse cargo del primer equipo en un momento delicado.

A pesar de que el año había empezado con expectativas tras el regreso de Neymar Jr. y la conquista del ascenso la temporada anterior, los resultados no acompañaron. El equipo había alcanzado la semifinal del Campeonato Paulista, donde Neymar marcó tres goles y dio tres asistencias en siete partidos, pero las lesiones del delantero de 33 años afectaron el rendimiento general.

De los nueve partidos que Neymar se perdió —siete por lesiones en el muslo, uno por expulsión y otro por acumulación de amarillas— Santos ganó sólo uno, empató dos y perdió seis. Con Neymar en cancha el equipo consiguió el 53% de los puntos, sin embargo el club fue descendiendo en la tabla y se ubicó 19º tras la fecha 9.

Una racha de dos victorias consecutivas había ilusionado con la posibilidad de acercarse a la zona de clasificación a torneos internacionales, pero la goleada 6-0 ante Vasco da Gama precipitó la salida del entrenador Cleber Xavier e impulsó la llegada de Vojvoda.

Con su arribo, Juan Pablo Vojvoda se transformará en el cuarto director técnico argentino del Santos en la última década, sumándose a Jorge Sampaoli (dic. 2018–dic. 2019), Ariel Holan (feb. 2021–abr. 2021) y Fabián Bustos (feb. 2022–jul. 2022).

Lectura rápida

¿Quién es el nuevo entrenador del Santos? El nuevo entrenador es Juan Pablo Vojvoda.

¿Qué desafíos enfrenta el club? El club está a dos puntos de la zona de descenso y busca recuperar la estabilidad.

¿Cuál es la relación de Neymar con el nuevo DT? Vojvoda espera que Neymar "vuelva a disfrutar del fútbol".

¿Cuándo comienza el contrato de Vojvoda? El contrato será hasta finales del próximo año.

¿Cuántos entrenadores argentinos han pasado por el Santos? Vojvoda es el cuarto argentino en la última década.

[Fuente: Noticias Argentinas]

