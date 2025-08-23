En vivo

Deportes

El "Diablito" Echeverri debutó en la derrota del Bayer Leverkusen

El argentino sumó sus primeros minutos en Alemania. Su nuevo equipo cayó 2 a 1 ante Hoffenheim.

23/08/2025 | 14:31Redacción Cadena 3

FOTO: Claudio Echeverri debutó en el Bayer Leverkusen pese a la derrota

El argentino Claudio Echeverri debutó en el Bayer Leverkusen en el marco de la primera fecha de la Bundesliga, donde su equipo cayó 2 a 1 ante Hoffenheim.

En el minuto 39 del segundo tiempo, el "Diablito" ingresó por el argelino Ibrahim Maza.

A pesar de la derrota del "El equipo de la fábrica", el futbolista argentino tuvo sus primeros minutos en su nuevo equipo, que sufrió bajas importantes en el último mercado de pases e intentará buscar una reconstrucción.

A sus 19 años, el ex River empieza a afianzarse en el fútbol alemán tras su salida del Manchester City, donde fue considerado una gran promesa del club pero no logró hacer pie en el primer equipo. 

La falta de continuidad aceleró su decisión de buscar nuevos horizontes y el Bayer Leverkusen apareció como una oportunidad ideal para relanzar su carrera en un contexto competitivo.

Su estreno en la Bundesliga marca el inicio de un proceso de adaptación a un nivel exigente, en el que deberá ganar rodaje y confianza dentro de un equipo que atraviesa una etapa de reestructuración tras la salida de varias de sus figuras. 

Lectura rápida

¿Quién debutó en el Bayer Leverkusen? Claudio Echeverri debutó en el Bayer Leverkusen.

¿Cuándo debutó Echeverri? El debut de Claudio Echeverri fue en la fecha 1 de la Bundesliga.

¿En qué partido ingresó Echeverri? Ingresó en el partido entre Leverkusen y Hoffenheim.

¿Cuál fue el resultado del partido? El resultado fue una derrota de 2-1 para el Bayer Leverkusen.

¿Por qué cambió de club Echeverri? Buscó nuevos horizontes debido a la falta de continuidad en el Manchester City.

[Fuente: Noticias Argentinas]

