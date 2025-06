El descargo de Matías Pelliccioni tras el anuncio de paternidad de Julián Álvarez

Julián Álvarez generó sorpresa este domingo al confirmar públicamente que se convertirá en padre por primera vez junto a su novia, Emilia Ferrero. Luego de que se diera a conocer la noticia, el periodista Matías Pelliccioni hizo un extenso descargo en sus redes sociales.

El anuncio se realizó durante una entrevista en la que el delantero de la Selección nacional, que se encuentra disputando el Mundial de Clubes con el Atlético de Madrid, mostró su emoción ante la dulzura de la espera.

Mientras entrenaba con el equipo en Estados Unidos, un cronista de TyC Sports lo abordó para hablar sobre su reciente paternidad.

Cuando le preguntaron sobre su posible futuro como padre, Julián no dudó en responder: “Voy a ser papá. No lo había dicho, pero estamos muy contentos. Ojalá pueda festejar un gol de manera especial mañana”.

Sin embargo, Pelliccioni fue criticado por adelantarse con el anuncio. Por esto, pocas horas después, publicó un sentido mensaje disculpándose con el futbolista y su familia.

“Necesito y quiero pedir disculpas por lo sucedido recién con Julián. Me siento pésimo y en ningún momento fue mi intención buscar ningún título”, afirmó el cronista. “Me comí un rumor recontra confirmado y, al estar tantos días viajando y afuera del país, y sin repercusiones reales, lo di por sentado sin pensarlo, por eso le pregunté por su próximo festejo de gol”.