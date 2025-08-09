El desafío de Boca ante Racing: romper la racha negativa en La Bombonera
El "Xeneize" buscará un triunfo clave ante su gente para cortar con la sequía de 11 partidos sin ganar. El encuentro se juega a las 16:30 horas. Transmite Cadena 3.
09/08/2025 | 08:07Redacción Cadena 3
FOTO: Los delanteros uruguayos de Boca, Miguel Merentiel y Edinson Cavani.
Boca recibe este sábado a Racing a las 16:30 horas, por la cuarta fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un triunfo clave que le permita terminar con la sequía de 11 partidos sin ganar.
Desde el Torneo Transición 2014, Boca y Racing se enfrentaron en 10 ocasiones en “La Bombonera”: siete de esos partidos fueron por competencias locales, mientras que los otros tres correspondieron a la Copa Libertadores.
En total, el saldo es favorable a Boca, que ganó cuatro de esos encuentros, empató tres y perdió los tres restantes.
[Fuente: Noticias Argentinas]