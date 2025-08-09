En vivo

Deportes

El desafío de Boca ante Racing: romper la racha negativa en La Bombonera

El "Xeneize" buscará un triunfo clave ante su gente para cortar con la sequía de 11 partidos sin ganar. El encuentro se juega a las 16:30 horas. Transmite Cadena 3.

09/08/2025 | 08:07

FOTO: Los delanteros uruguayos de Boca, Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Boca recibe este sábado a Racing a las 16:30 horas, por la cuarta fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un triunfo clave que le permita terminar con la sequía de 11 partidos sin ganar.

Desde el Torneo Transición 2014, Boca y Racing se enfrentaron en 10 ocasiones en “La Bombonera”: siete de esos partidos fueron por competencias locales, mientras que los otros tres correspondieron a la Copa Libertadores

En total, el saldo es favorable a Boca, que ganó cuatro de esos encuentros, empató tres y perdió los tres restantes.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué equipo juega este sábado?
Boca recibirá a Racing en una nueva fecha del Torneo Clausura.

¿Cuántos partidos sin ganar tiene Boca?
Boca atraviesa una racha de 11 partidos sin ganar.

¿Cómo le fue a Boca ante Racing en La Bombonera?
En los últimos 10 partidos, Boca ganó 4, empató 3 y perdió 3.

¿Cuándo se enfrentaron por última vez?
La última vez fue en la Copa de la Liga 2024, Boca ganó 4-2.

¿Qué importancia tiene este partido?
Es crucial para que Boca rompa la sequía de partidos sin ganar.

[Fuente: Noticias Argentinas]

