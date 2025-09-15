El Athletic Club de Bilbao recibe al Arsenal en el inicio de la fase de liga de la Champions League

FOTO: Vascos y londinenses se enfrentaron este verano europeo en un amistoso de pretemporada.

El Athletic Club de Bilbao de España recibirá este martes al Arsenal de Inglaterra en el marco de la primera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Tercero con nueve unidades en LaLiga de España, el equipo del Ernesto Valverde llega a este debut europeo tras caer 1-0 con el Deportivo Alaves por la cuarta jornada del certamen doméstico, el sábado en condición de local.

El equipo de Euskal Herria reaparecerá en la UEFA Champions League tras 11 años, siendo la última edición en 2014/15 donde quedó eliminado en fase de grupos. Será la sexta participación de los rojiblancos en el certamen.

Por su parte, los del español Mikel Arteta vienen de ganarle 3-0 al Nottingham Forest por la cuarta fecha de la English Premier League, el sábado en el Emirates stadium. Con este resultado, el equipo de la capital inglesa de Londres quedó segundo con 9 puntos.

El partido entre los vascos y los londinenses tendrá lugar este martes desde las 13.45 en el estadio de San Mamés. En paralelo, el PSV Eindhoven de Países Bajos recibirá en el Philip stadion al Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica.

La jornada de martes en la Champions League continuará y culminará a las 16 horas con cuatro encuentros: Juventus de Italia recibiendo al Borussia Dortmund de Alemania, Real Madrid de España enfrentando al Olympique de Marsella de Francia, Benfica de Portugal ante el Qarabag Agdam de Azerbaiyán y el Tottenham de Inglaterra que jugará ante el Villarreal de España.

La primera fecha de esta fase de liga del certamen europeo seguirá el miércoles con seis encuentros, siendo los dos primeros a las 13.45 horas. Estos dos serán Olympiacos de Grecia enfrentando al Pafos de Chipre y el Slavia Praga de República Checa recibiendo al Bodo Glimt de Noruega.

A las 16 horas de este miércoles se darán los platos fuertes de la jornada: Ajax de Países Bajos enfrentará al Inter de Milán de Italia, el Bayern Múnich de Alemania jugará ante el campeón mundial Chelsea de Inglaterra, el Paris Saint Germain de Francia ante el Atalanta de Italia y el Liverpool de Inglaterra recibirá al Atlético de Madrid de España.

El jueves se cerrará esta primera fecha de la misma forma: dos partidos a las 13.45 y cuatro a las 16. En el primer turno, el Brujas de Bélgica recibirá al Mónaco de Francia y el Copenhague de Dinamarca hará lo propio con el Bayer Leverkusen de Alemania.

En el segundo turno, Manchester City de Inglaterra recibirá al Napoli de Italia, Eintracht Frankfurt de Alemania jugará ante el Galatasaray de Turquía, Newcastle United de Inglaterra enfrentará al Barcelona de España y el Sporting de Lisboa de Portugal hará lo propio ante el Kairat Almaty de Kazajistán.