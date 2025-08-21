Dirigente de la U de Chile anticipa sanciones tras incidentes con Independiente

Tras los gravísimos incidentes que provocaron la cancelación del partido contra Independiente, el director de Azul Azul (sociedad que administra a la Universidad de Chile), Daniel Schapira, se mostró muy afectado, criticó la organización del evento y anticipó duras sanciones para su club por parte de la Conmebol.

Según supo Noticias Argentinas, el directivo fue contundente sobre el futuro del club en la competencia continental: "Vamos a ser sancionados, no hay ninguna duda, y van a ser sanciones duras", afirmó en diálogo con ADN Deportes en las inmediaciones del estadio.

Críticas a la organización del partido

Visiblemente consternado, Schapira calificó lo sucedido como "terrible" y "desesperante", pero además de lamentar el comportamiento de sus hinchas, apuntó a fallas en el operativo de seguridad dispuesto en Avellaneda.

Error de ubicación: El dirigente señaló lo que consideró una falla grave en el operativo: "Es también un tema de organización: no pueden poner a la hinchada de la U arriba de la barra de Independiente".

El dirigente señaló lo que consideró una falla grave en el operativo: "Es también un tema de organización: no pueden poner a la hinchada de la U arriba de la barra de Independiente". Responsabilidad compartida: Aseguró que la culpa no es de un solo lado: "Aquí hay problemas de todos. Esto se convirtió en un circo".

Aseguró que la culpa no es de un solo lado: "Aquí hay problemas de todos. Esto se convirtió en un circo". Un problema social: Consideró que la violencia excede lo deportivo. "Es un tema social, cultural; esto es mucho más que fútbol", sentenció.

Consideró que la violencia excede lo deportivo. "Es un tema social, cultural; esto es mucho más que fútbol", sentenció. Posible sanción: Adelantó que una de las posibles sanciones que podría recibir el club es la prohibición de llevar público visitante en futuros partidos internacionales.

"Siempre estamos viviendo lo mismo. Es desesperante", concluyó Schapira, quien además mencionó que al club le otorgaron 3.500 entradas para el encuentro que terminó en un escándalo.