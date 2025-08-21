Dirigente de la U de Chile anticipa sanciones tras incidentes con Independiente
Daniel Schapira lamentó los incidentes y dijo que es "desesperante". "No pueden poner a la hinchada de la U arriba de la barra de Independiente".
21/08/2025 | 01:09Redacción Cadena 3
FOTO: Daniel Schapira (NA/Redes Sociales)
Tras los gravísimos incidentes que provocaron la cancelación del partido contra Independiente, el director de Azul Azul (sociedad que administra a la Universidad de Chile), Daniel Schapira, se mostró muy afectado, criticó la organización del evento y anticipó duras sanciones para su club por parte de la Conmebol.
Según supo Noticias Argentinas, el directivo fue contundente sobre el futuro del club en la competencia continental: "Vamos a ser sancionados, no hay ninguna duda, y van a ser sanciones duras", afirmó en diálogo con ADN Deportes en las inmediaciones del estadio.
Críticas a la organización del partido
Visiblemente consternado, Schapira calificó lo sucedido como "terrible" y "desesperante", pero además de lamentar el comportamiento de sus hinchas, apuntó a fallas en el operativo de seguridad dispuesto en Avellaneda.
- Error de ubicación: El dirigente señaló lo que consideró una falla grave en el operativo: "Es también un tema de organización: no pueden poner a la hinchada de la U arriba de la barra de Independiente".
- Responsabilidad compartida: Aseguró que la culpa no es de un solo lado: "Aquí hay problemas de todos. Esto se convirtió en un circo".
- Un problema social: Consideró que la violencia excede lo deportivo. "Es un tema social, cultural; esto es mucho más que fútbol", sentenció.
- Posible sanción: Adelantó que una de las posibles sanciones que podría recibir el club es la prohibición de llevar público visitante en futuros partidos internacionales.
"Siempre estamos viviendo lo mismo. Es desesperante", concluyó Schapira, quien además mencionó que al club le otorgaron 3.500 entradas para el encuentro que terminó en un escándalo.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en el partido? Se produjeron incidentes graves que llevaron a la cancelación del partido entre la Universidad de Chile e Independiente.
¿Quién se pronunció al respecto? Daniel Schapira, director de Azul Azul, criticó la situación y anticipó sanciones.
¿Cuáles son las posibles sanciones? La Conmebol podría sancionar al club, incluso prohibir la entrada de público visitante en futuros partidos.
¿Cómo calificó Schapira lo sucedido? Lo describió como "desesperante" y un "tema social, cultural" más allá del fútbol.
¿Cuál fue la respuesta de Schapira sobre la organización? Criticó la ubicación de las hinchadas y la organización del evento.
[Fuente: Noticias Argentinas]