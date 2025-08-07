Descubrí a los últimos campeones del Masters 1000 de Canadá, un torneo de élite
Este jueves Shelton y Khachanov definirán al nuevo campeón del torneo canadiense.
07/08/2025
FOTO: Popyrin fue el ganador de la última edición del Masters 1000 de Canadá.
El estadounidense Ben Shelton (4°) y el ruso Karen Khachanov (11°) se enfrentarán este jueves, en busca del título en el Masters 1000 de Canadá, que es el sexto torneo de esta categoría en lo que va de la temporada.
Shelton viene de ganarle en las semifinales con mucha solidez a su compatriota Taylor Fritz, quien llegaba a este torneo como el segundo preclasificado.
El estadounidense irá por su tercer título como profesional, luego de los conseguidos en el ATP 500 de Tokio 2023 y el ATP 250 de Houston 2024. Además, en caso de quedarse con el triunfo, desplazará al serbio Novak Djokovic del sexto puesto del ranking.
Khachanov, por su parte, sufrió muchísimo para ganarle en las semifinales al alemán y número 3 del mundo, Alexander Zverev, quien era el primer preclasificado.
El ruso ya tiene siete títulos ATP y entre ellos uno es de Masters 1000, ya que en 2018 se impuso en París al vencer en la final a Djokovic.
Los últimos 10 campeones del Masters 1000 de Canadá
- 2014: Jo-Wilfried Tsonga
- 2015: Andy Murray
- 2016: Novak Djokovic
- 2017: Alexander Zverev
- 2018: Rafael Nadal
- 2019: Rafael Nadal
- 2020: no se disputó por la pandemia de Covid-19
- 2021: Daniil Medvedev
- 2022: Pablo Carreño Busta
- 2023: Jannik Sinner
- 2024: Alexei Popyrin
