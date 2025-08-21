En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cuándo se juega River vs. Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores

El conjunto argentino debe chocar contra uno de los máximos candidatos, por un lugar en las semifinales del certamen continental.

21/08/2025 | 23:58Redacción Cadena 3

FOTO: El último River vs Palmeiras, en 2021.

River y Palmeiras chocarán en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, en busca de las semifinales del certamen continental.

El “Verdao”, uno de los máximos candidatos, logró una épica clasificación gracias a un tremendo triunfo 4-0 en la ida de visitante ante Universitario. Es el mejor equipo de la fase de grupos.

En tanto, el “Millonario” sufrió más de la cuenta para meterse entre los ocho mejores: igualó 1-1 en el Monumental tras el 0-0 de la ida, y lo ganó por penales.

Se última vez que se enfrentaron fue por las semifinales de la Copa Libertadores 2021. En aquella oportunidad, el equipo brasileño goleó 3-0 a River en la Argentina, pero el equipo de Marcelo Gallardo ganó 2-0 en San Pablo y casi logra la épica remontada.

Cuándo se juega River vs. Palmeiras

Si bien falta que Conmebol oficialice las fechas concretas de cada cruce de cuartos de final, el calendario establece que la acción de esta instancia inicie en la semana del 17 de septiembre.

La serie iniciará en Núñez y se definirá en San Pablo. Si bien ambos finalizaron primeros en sus grupos, el conjunto brasileño fue el mejor de todos de la fase de grupos.

Calendario de la Copa Libertadores 2025

  • Octavos de Final: a partir del 13 de agosto.
  • Cuartos de final: 17 de septiembre.
  • Semifinales: 22 de octubre.
  • Final: el 29 de noviembre a partido único sin sede confirmada.

Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentan en cuartos de final? River y Palmeiras.

¿Cuándo se jugarán los partidos? La acción iniciará en la semana del 17 de septiembre.

¿Cómo se clasificó Palmeiras? Logró un triunfo 4-0 ante Universitario en la ida.

¿Cómo se clasificó River? Igualó 1-1 en el Monumental y ganó por penales.

¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores 2025? El 29 de noviembre, a partido único.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho