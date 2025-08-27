Cruce caliente entre Marcelo Díaz y Javier Correa en la previa del Superclásico chileno

La previa del clásico entre Universidad de Chile y Colo-Colo estuvo marcada por una inesperada polémica entre Marcelo Díaz, capitán del conjunto azul, y Javier Correa, delantero del “Cacique”.

Todo comenzó en la conferencia de prensa del “Chelo” Díaz, cuando ante una pregunta de los periodistas se levantó de la silla y lanzó un comentario entre risas: “¿Por qué miran para abajo?”

El gesto fue interpretado como una chicana hacia el eterno rival, que marcha en la décima posición del torneo, lejos de la pelea por ingresar a copas internacionales.

Las palabras llegaron rápidamente al campamento albo, donde Correa no se guardó nada al responder: “Después hablamos de paz y de ser ejemplo, pero después muestra la hilacha en la pregunta que le hicieron. Para ser guapo acá, está bárbaro, pero cuando está frente a frente nunca me dijo nada. Nosotros empatizamos, ellos no. Contra Fortaleza se burlaron diciendo que son diferentes. Hay que hablar en la cancha y no vender humo”, lanzó el delantero argentino, visiblemente molesto.

Ante la dureza de las declaraciones, Díaz buscó rápidamente aclarar lo sucedido y desactivar el conflicto, ya que las declaraciones de Correa se deben a los incidentes que tuvo la “U” en su encuentro ante Independiente por la Copa Sudamericana en la que según el delantero del “Cacique” ellos empatizaron a diferencia de Universidad de Chile cuando ellos tuvieron los incidentes contra Fortaleza en las que sufrieron sanciones.

En diálogo con Radio ADN, el ex volante de Racing explicó: “Han querido generar un conflicto donde no lo hay. El periodista que me hizo la pregunta estaba mirando para abajo y yo le pregunté por qué. Se generó un revuelo por ese gesto. Está todo bien con Correa, él no escuchó mi conferencia y le transmitieron algo distinto”.

Incluso, el referente de la “U” confirmó que llamó personalmente a Correa para aclarar las cosas: “Me dijo que ya está, que estaba mal respondido, pero todo surgió por un periodista que buscó generar conflicto. Ya quedó ahí”, expresó el mediocampista de 38 años.

“Venimos de una semana con mucha violencia, lo último que queremos es más problemas, menos con nuestro clásico rival. La disputa debe ser dentro de la cancha”, agregó Díaz, en un mensaje de distensión.

De esta manera, aunque la polémica encendió la previa, tanto Díaz como Correa coincidieron en bajar el tono para evitar que el clima se desborde antes del Superclásico de este domingo en el Monumental de Santiago.