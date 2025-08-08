En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Copa Libertadores: el historial de Estudiantes de La Plata en octavos de final

El “Pincha” visitará este miércoles a Cerro Porteño de Paraguay.

08/08/2025 | 11:25Redacción Cadena 3

FOTO: Copa Libertadores: el historial de Estudiantes de La Plata en octavos de final

Estudiantes de La Plata visitará este miércoles a Cerro Porteño de Paraguay, con el objetivo de conseguir un buen resultado en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El “Pincha”, que quiere plantarse como uno de los candidatos en esta Copa Libertadores, es el favorito en este cruce, aunque no debe confiarse ante un rival que tiene como director técnico a Diego Martínez, ex DT de Boca.

Estudiantes viene de sortear el dificilísimo Grupo A, en el que terminó primero con 12 puntos pese a haber sufrido hasta la última fecha. Incluso consiguió dejar en la segunda posición al Botafogo de Brasil, último campeón de la Copa Libertadores.

El equipo de La Plata, que es dirigido por Alejandro Domínguez, quiere dar el gran golpe este año para conquistar su quinta Libertadores luego de las conseguidas en 1968, 1969, 1970 y 2009.

Del otro lado estará Cerro Porteño, que en el Grupo G sumó solo siete puntos pero fue suficiente para terminar en la segunda colocación.

En las últimas dos décadas, Estudiantes fue uno de los equipos que participó con mayor regularidad en la Copa Libertadores, disputando las ediciones de 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 2017, 2018, 2022 y 2024.

Sin dudas la más recordada para sus hinchas es la de 2009, en la que consiguieron el título al ganarle con un global de 2-1 a Cruzeiro de Brasil, aunque también alcanzaron los cuartos de final en tres ocasiones.

Así le fue a Estudiantes en sus últimas series de octavos de final de Copa Libertadores

2006:

  • Estudiantes 2 – 0 Goias
  • Goias 3 – 1 Estudiantes (pasó por gol de visitante)

2008:

  • Liga de Quito 2 – 0 Estudiantes
  • Estudiantes 2 – 1 Liga de Quito

2009:

  • Estudiantes 3 – 0 Libertad
  • Libertad 0 – 0 Estudiantes

2010:

  • San Luis 0 – 1 Estudiantes
  • Estudiantes 3 – 1 San Luis

2011:

  • Estudiantes 0 – 0 Cerro Porteño
  • Cerro Porteño 0(5) – (3)0 Estudiantes

2015:

  • Estudiantes 2 – 1 Independiente Santa Fe
  • Independiente Santa Fe 2 – 0 Estudiantes

2018:

  • Estudiantes 2 – 1 Gremio
  • Gremio 2(5) – (3)1 Estudiantes

2022:

  • Fortaleza 1 – 1 Estudiantes
  • Estudiantes 3 – 0 Fortaleza

Lectura rápida

¿Qué partido jugará Estudiantes? Estudiantes jugará contra Cerro Porteño en la ida de los octavos de final.

¿Quién es el director técnico de Cerro Porteño? El director técnico de Cerro Porteño es Diego Martínez.

¿Qué grupos disputó Estudiantes? Estudiantes disputó el difícil Grupo A y finalizó primero con 12 puntos.

Cuántas veces ha ganado Estudiantes la Libertadores? Estudiantes ha ganado la Libertadores en cuatro ocasiones: 1968, 1969, 1970 y 2009.

¿En qué años participó Estudiantes en la Copa Libertadores? Participó en las ediciones de 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 2017, 2018, 2022 y 2024.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho