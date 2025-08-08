FOTO: Copa Libertadores: el historial de Estudiantes de La Plata en octavos de final

Estudiantes de La Plata visitará este miércoles a Cerro Porteño de Paraguay, con el objetivo de conseguir un buen resultado en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El “Pincha”, que quiere plantarse como uno de los candidatos en esta Copa Libertadores, es el favorito en este cruce, aunque no debe confiarse ante un rival que tiene como director técnico a Diego Martínez, ex DT de Boca.

Estudiantes viene de sortear el dificilísimo Grupo A, en el que terminó primero con 12 puntos pese a haber sufrido hasta la última fecha. Incluso consiguió dejar en la segunda posición al Botafogo de Brasil, último campeón de la Copa Libertadores.

El equipo de La Plata, que es dirigido por Alejandro Domínguez, quiere dar el gran golpe este año para conquistar su quinta Libertadores luego de las conseguidas en 1968, 1969, 1970 y 2009.

Del otro lado estará Cerro Porteño, que en el Grupo G sumó solo siete puntos pero fue suficiente para terminar en la segunda colocación.

En las últimas dos décadas, Estudiantes fue uno de los equipos que participó con mayor regularidad en la Copa Libertadores, disputando las ediciones de 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 2017, 2018, 2022 y 2024.

Sin dudas la más recordada para sus hinchas es la de 2009, en la que consiguieron el título al ganarle con un global de 2-1 a Cruzeiro de Brasil, aunque también alcanzaron los cuartos de final en tres ocasiones.

Así le fue a Estudiantes en sus últimas series de octavos de final de Copa Libertadores

2006:

Estudiantes 2 – 0 Goias

Goias 3 – 1 Estudiantes (pasó por gol de visitante)

2008:

Liga de Quito 2 – 0 Estudiantes

Estudiantes 2 – 1 Liga de Quito

2009:

Estudiantes 3 – 0 Libertad

Libertad 0 – 0 Estudiantes

2010:

San Luis 0 – 1 Estudiantes

Estudiantes 3 – 1 San Luis

2011:

Estudiantes 0 – 0 Cerro Porteño

Cerro Porteño 0(5) – (3)0 Estudiantes

2015:

Estudiantes 2 – 1 Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe 2 – 0 Estudiantes

2018:

Estudiantes 2 – 1 Gremio

Gremio 2(5) – (3)1 Estudiantes

2022:

Fortaleza 1 – 1 Estudiantes

Estudiantes 3 – 0 Fortaleza