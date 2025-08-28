Copa Argentina: Así quedaron los cruces de cuartos de final

FOTO: Gonzalo Montiel y Franco Armani en la victoria de River ante Unión por Copa Argentina. (Foto NA: @copaargentina)

La Copa Argentina entra en instancias decisivas y tras la victoria de este jueves de River por penales ante Unión de Santa Fe en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, quedaron definidos los cruces de cuartos de final del campeonato.

El enfrentamiento estrella de dicha fase será el duelo entre River y Racing, no solo porque involucrará a dos de los equipos con más renombre en el fútbol local y marcará un nuevo clásico por eliminación directa, sino que también por el morbo alrededor de un cruce entre Maximiliano Salas, ex delantero de la Academia y actual jugador del Millonario, y el conjunto de Avellaneda.

Además, Tigre deberá medirse ante Independiente Rivadavia el viernes 5 de septiembre desde las 21:10 en el estadio Marcelo Bielsa, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del torneo, mientras que para los cotejos entre Argentinos Juniors y Lanús (08/09) y Newell's vs. Belgrano (17/09) aguardan por sede y horario.

Cabe destacar que el ganador de la Copa Argentina tendrá un lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Así quedaron los cruces de cuartos de final de la Copa Argentina:

River vs. Racing: fecha, sede y horario a confirmar.

Tigre vs. Independiente Rivadavia: 05/09 21:10 – Estadio Marcelo Bielsa.

Argentinos Juniors vs. Lanús: 08/09 – sede y horario a confirmar.

Newell´s vs. Belgrano: 17/09 – sede y horario a confirmar.