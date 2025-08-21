En vivo

Conmebol emitió un nuevo comunicado tras la batalla en la cancha de Independiente: “Repudio y condena”

Se debe a la vergonzosa batalla que hubo este miércoles entre hinchas del "Rojo" y la Universidad de Chile.

21/08/2025 | 13:15Redacción Cadena 3

FOTO: La sede de la Conmebol en Luque, Paraguay.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) emitió un nuevo comunicado luego de la batalla de este miércoles entre hinchas de Independiente y la Universidad de Chile, en el que expresó su “repudio y condena” ante tan grave situación.

“En relación con los acontecimientos ocurridos anoche y durante el encuentro entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile, por los octavos de final de la Conmebol Sudamericana 2025, la Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio”, comenzó el comunicado.

La Conmebol agregó que se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, señaló que actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria.

Además, la institución adelantó que está “recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes.

Por último, y pese al silencio que guarda cuando ocurren hechos similares en visitas a clubes brasileños —donde, los barras actúan en complicidad con la Policía—, la Conmebol reafirmó su supuesto “compromiso con la erradicación de los hechos de violencia en el fútbol” e instó a todos los clubes participantes de sus competiciones a implementar las máximas medidas de prevención y control.

Lectura rápida

¿Qué comunicó la Conmebol? Emitió un comunicado expresando su repudio y condena ante la violencia.

¿Quiénes estuvieron involucrados en el incidente? Hinchas de Independiente y la Universidad de Chile.

¿Cuándo ocurrió el hecho? El miércoles en el marco de un encuentro de la Conmebol Sudamericana 2025.

¿Qué medidas tomará Conmebol? Está en contacto con autoridades de seguridad y actuará firmemente según su reglamento.

¿Cómo planea prevenir la violencia en el futuro? Instó a los clubes a implementar medidas de prevención y control.

[Fuente: Noticias Argentinas]

