FOTO: Cómo ver en vivo Wolverhampton vs Manchester City: horario y formaciones

Manchester City visita este sábado al Wolverhampton, en el marco de la primera fecha de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 13.30 horas de la Argentina en el estadio Molineux Stadium, y se podrá seguir en vivo por Disney+.

El conjunto de Pep Guardiola viene de una floja campaña por lo que buscará volver a ser protagonista de la Premier League.

Probables formaciones de Wolverhampton vs Manchester City

Wolverhampton: José Sá; Matt Doherty, Emmanuel Agbadou, Toti; Ki-Jana Hoever, João Gomes, André, David Møller Wolfe; Fer López, Jhon Arias; Jørgen Strand Larsen. DT: Vítor Pereira.

Manchester City: Ederson; Matheus Nunes, Manuel Akanji, Rúben Dias, Rayan Aït-Nouri; Bernardo Silva, Tijjani Reijnders; Jérémy Doku, Omar Marmoush, Rayan Cherki; y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Cómo ver en vivo Wolverhampton vs Manchester City

El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.