En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Unión

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Unión

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Instituto vs. Unión

Santa Fe

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Wolverhampton vs Manchester City: horario y formaciones

El equipo de Pep Guardiola busca iniciar con el pie derecho la Premier League. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

15/08/2025 | 19:59Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Wolverhampton vs Manchester City: horario y formaciones

Manchester City visita este sábado al Wolverhampton, en el marco de la primera fecha de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 13.30 horas de la Argentina en el estadio Molineux Stadium, y se podrá seguir en vivo por Disney+.

El conjunto de Pep Guardiola viene de una floja campaña por lo que buscará volver a ser protagonista de la Premier League.

Probables formaciones de Wolverhampton vs Manchester City

Wolverhampton: José Sá; Matt Doherty, Emmanuel Agbadou, Toti; Ki-Jana Hoever, João Gomes, André, David Møller Wolfe; Fer López, Jhon Arias; Jørgen Strand Larsen. DT: Vítor Pereira.

Manchester City: Ederson; Matheus Nunes, Manuel Akanji, Rúben Dias, Rayan Aït-Nouri; Bernardo Silva, Tijjani Reijnders; Jérémy Doku, Omar Marmoush, Rayan Cherki; y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Cómo ver en vivo Wolverhampton vs Manchester City

El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.

Lectura rápida

¿Qué partido se jugará? El partido entre Wolverhampton y Manchester City.

¿Quiénes son los entrenadores? Pep Guardiola para el Manchester City y Vítor Pereira para Wolverhampton.

¿Cuándo se juega? Este sábado a las 13:30 horas de Argentina.

¿Dónde se juega? En el Molineux Stadium.

¿Cómo verlo? Se puede ver en vivo a través de Disney+.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho