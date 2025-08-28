En vivo

Cómo ver en vivo Unión vs River por la Copa Argentina: horario y formaciones

El "Tatengue" y el "Millonario" quieren meterse en cuartos de final, donde espera Racing. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

28/08/2025 | 00:24Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Unión vs River por la Copa Argentina: horario y formaciones

Unión y River chocan este jueves en el marco del partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina.

El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Se podrá ver por TyC Sports.

El “Millonario” viene de semanas complicadas tras la sufrida clasificación en la Copa Libertadores y de perder dos puntos sobre la hora con Lanús. Espera Racing en cuartos de final.

Probables formaciones de Unión vs River

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia..

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Cómo ver en vivo Unión vs River

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan en el partido? Unión y River se enfrentan en el marco de la Copa Argentina.

¿Cuándo se juega el encuentro? El partido se jugará el jueves 28 de agosto de 2025 a las 21.15 horas.

¿Dónde se llevará a cabo el partido? El encuentro se disputará en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

¿Quién es el director técnico de River? Marcelo Gallardo es el DT de River.

¿Cómo se puede ver el partido? Se podrá seguir en TyC Sports, Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

