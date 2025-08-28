FOTO: Cómo ver en vivo Unión vs River por la Copa Argentina: horario y formaciones

Unión y River chocan este jueves en el marco del partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina.

El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Se podrá ver por TyC Sports.

El “Millonario” viene de semanas complicadas tras la sufrida clasificación en la Copa Libertadores y de perder dos puntos sobre la hora con Lanús. Espera Racing en cuartos de final.

Probables formaciones de Unión vs River

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia..

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Cómo ver en vivo Unión vs River

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.