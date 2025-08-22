Cómo ver en vivo Roma vs Bologna: horario y formaciones del partido
El conjunto de Paulo Dybala busca una victoria de local en el debut por la Serie A de Italia. Se puede ver libre y en vivo por celular.
22/08/2025 | 18:59Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Roma vs Bologna: horario y formaciones
La Roma de los argentinos Matías Soulé y Paulo Dybala recibe este sábado de local a Bologna, en el marco de la primera fecha de la Serie A de Italia.
El encuentro se disputa desde las 15.45 horas de la Argentina en el estadio Stadio Olimpico, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.
El equipo de la capital italiana, ya sin Leandro Paredes, viene de una muy floja temporada, por lo que busca de local comenzar a hacerse fuerte.
Probables formaciones de Roma vs Bologna
Roma: Svilar, Hermoso, Mancini, Ndicka, Wesley, Koné, El Ainaoui, Angeliño, Dybala, Soulé, Ferguson.
Bologna: Skorupski, De Silvestri, Vitik, Lucumí, Lykogiannis, Ferguson, Freuler, Orsolini, Odgaard, Cambiaghi, Immobile.
Cómo ver en vivo Roma vs Bologna
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Qué equipos se enfrentan en el partido?
Se enfrentan Roma y Bologna.
¿Cuándo y dónde se lleva a cabo el encuentro?
El partido se disputará el sábado a las 15.45 horas en el Stadio Olimpico, Argentina.
¿Quiénes son los jugadores destacados de Roma?
Los destacados son Matías Soulé y Paulo Dybala.
¿Cómo se puede seguir el partido?
Se podrá ver por ESPN, Disney+ y plataformas digitales como Flow y Directv Go.
¿Cuál es el objetivo de la Roma para este partido?
La Roma busca una victoria en casa tras una temporada floja.
[Fuente: Noticias Argentinas]