Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Roma vs Bologna: horario y formaciones del partido

El conjunto de Paulo Dybala busca una victoria de local en el debut por la Serie A de Italia. Se puede ver libre y en vivo por celular.

22/08/2025 | 18:59Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Roma vs Bologna: horario y formaciones

La Roma de los argentinos Matías Soulé y Paulo Dybala recibe este sábado de local a Bologna, en el marco de la primera fecha de la Serie A de Italia.

El encuentro se disputa desde las 15.45 horas de la Argentina en el estadio Stadio Olimpico, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El equipo de la capital italiana, ya sin Leandro Paredes, viene de una muy floja temporada, por lo que busca de local comenzar a hacerse fuerte.

Probables formaciones de Roma vs Bologna

Roma: Svilar, Hermoso, Mancini, Ndicka, Wesley, Koné, El Ainaoui, Angeliño, Dybala, Soulé, Ferguson.

Bologna: Skorupski, De Silvestri, Vitik, Lucumí, Lykogiannis, Ferguson, Freuler, Orsolini, Odgaard, Cambiaghi, Immobile.

Cómo ver en vivo Roma vs Bologna

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentan en el partido?

Se enfrentan Roma y Bologna.

¿Cuándo y dónde se lleva a cabo el encuentro?

El partido se disputará el sábado a las 15.45 horas en el Stadio Olimpico, Argentina.

¿Quiénes son los jugadores destacados de Roma?

Los destacados son Matías Soulé y Paulo Dybala.

¿Cómo se puede seguir el partido?

Se podrá ver por ESPN, Disney+ y plataformas digitales como Flow y Directv Go.

¿Cuál es el objetivo de la Roma para este partido?

La Roma busca una victoria en casa tras una temporada floja.

[Fuente: Noticias Argentinas]

