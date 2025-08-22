En vivo

Deportes

Cómo ver en vivo Manchester City vs Tottenham: horario y formaciones

El equipo de Pep Guardiola recibe al conjunto de Cuti Romero. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

22/08/2025 | 18:40Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Manchester City vs Tottenham: horario y formaciones

El Manchester City recibe este sábado al Tottenham en el marco de la fecha 2 de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 8.30 horas de la Argentina en el estadio Etihad Stadium, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

Ambos equipos llegan de victorias en sus respectivos debuts en el certamen, aunque el equipo del Cuti Romero llega golpeado tras perder la Supercopa de Europa.

Probables formaciones de Manchester City vs Tottenham

Manchester City: Trafford; Lewis, Stones, Dias, Ait-Nouri; Nico Gonzalez, Silva, Reijnders; Doku, Bobb; Haaland. DT: Pep Guardiola.

Tottenham: Vicario; Danso, Romero, Van de Ven; Porro, Bentancur, Palhinha, Spence; Sar, Kudus; Richarlison. DT: Thomas Frank.

Cómo ver en vivo Manchester City vs Tottenham

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? Manchester City vs Tottenham en la Premier League.

¿Cuándo se juega? El partido se juega el sábado a las 8.30 horas de Argentina.

¿Dónde se disputa? En el Etihad Stadium.

¿Cómo ver el partido? Se puede ver por ESPN y Disney+, además de plataformas digitales.

¿Quiénes son los directores técnicos? Pep Guardiola dirige al Manchester City y Thomas Frank al Tottenham.

[Fuente: Noticias Argentinas]

