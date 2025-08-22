Cómo ver en vivo Manchester City vs Tottenham: horario y formaciones
El equipo de Pep Guardiola recibe al conjunto de Cuti Romero. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
22/08/2025 | 18:40Redacción Cadena 3
FOTO:
El Manchester City recibe este sábado al Tottenham en el marco de la fecha 2 de la Premier League.
El encuentro se disputa desde las 8.30 horas de la Argentina en el estadio Etihad Stadium, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.
Ambos equipos llegan de victorias en sus respectivos debuts en el certamen, aunque el equipo del Cuti Romero llega golpeado tras perder la Supercopa de Europa.
Probables formaciones de Manchester City vs Tottenham
Manchester City: Trafford; Lewis, Stones, Dias, Ait-Nouri; Nico Gonzalez, Silva, Reijnders; Doku, Bobb; Haaland. DT: Pep Guardiola.
Tottenham: Vicario; Danso, Romero, Van de Ven; Porro, Bentancur, Palhinha, Spence; Sar, Kudus; Richarlison. DT: Thomas Frank.
Cómo ver en vivo Manchester City vs Tottenham
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
