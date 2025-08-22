En vivo

Cómo ver en vivo Levante vs Barcelona: horario y formaciones

El conjunto catalán sigue firme en la defensa del título y busca su segunda victoria en La Liga. Se puede ver fútbol en vivo y de forma gratuita por celular.

22/08/2025 | 18:56Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Levante vs Barcelona: horario y formaciones

El Barcelona, campeón defensor, visita este sábado al Levante, en el marco de la segunda fecha de la Liga española.

El encuentro se disputa desde las 16.30 horas de la Argentina en el Estadio Ciudad de Valencia, y se podrá seguir en vivo por DSports y DGO.

De la mano de Lamine Yamal, el conjunto catalán es el campeón defensor de La Liga. Arrancó con una victoria ante Mallorca en la primera fecha.

Probables formaciones de Levante vs Barcelona

LevanteUD: Campos; Manu Sánchez, Elgezabal, De La Fuente, Jorge Cabello, Toljan; Pablo Martínez, Oriol Rey, Lozano; Brugui, Iván Romero.

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; Gavi, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.

Cómo ver en vivo Levante vs Barcelona

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.

Lectura rápida

¿Qué equipo juega contra el Barcelona? El Barcelona se enfrenta al Levante en la segunda fecha de La Liga.

¿Cuándo se disputa el partido? El partido se disputa el sábado a las 16.30 horas de Argentina.

¿Dónde se realiza el encuentro? El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Valencia.

¿Quién es el principal jugador del Barcelona? El jugador destacado es Lamine Yamal, parte fundamental del equipo campeón.

¿Cómo se puede ver el partido? El juego se puede seguir en vivo por DSports y Directv Go.

[Fuente: Noticias Argentinas]

