Cómo ver en vivo Levante vs Barcelona: horario y formaciones

El Barcelona, campeón defensor, visita este sábado al Levante, en el marco de la segunda fecha de la Liga española.

El encuentro se disputa desde las 16.30 horas de la Argentina en el Estadio Ciudad de Valencia, y se podrá seguir en vivo por DSports y DGO.

De la mano de Lamine Yamal, el conjunto catalán es el campeón defensor de La Liga. Arrancó con una victoria ante Mallorca en la primera fecha.

Probables formaciones de Levante vs Barcelona

LevanteUD: Campos; Manu Sánchez, Elgezabal, De La Fuente, Jorge Cabello, Toljan; Pablo Martínez, Oriol Rey, Lozano; Brugui, Iván Romero.

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; Gavi, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.

Cómo ver en vivo Levante vs Barcelona

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.