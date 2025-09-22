Cómo ver en vivo Estudiantes vs Defensa y Justicia: horario y formaciones

Estudiantes y Defensa y Justicia chocan este lunes en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Jorge Luis Hirschi. Se podrá ver por ESPN Premium.

De similar campaña, el “Halcón” buscará aprovechar que el “Pincha” presentará alineación alternativa pensando en la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Probables formaciones de Estudiantes vs Defensa y Justicia

Estudiantes: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Eduardo Domínguez.

Defensa y Justicia: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mariano Soso.

Cómo ver en vivo Estudiantes vs Defensa y Justicia

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.