Cómo ver en vivo Estudiantes vs Defensa y Justicia: horario y formaciones

El "Pincha" recibe en La Plata al "Halcón" por la novena fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

22/09/2025 | 01:16Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Estudiantes vs Defensa y Justicia: horario y formaciones

Estudiantes y Defensa y Justicia chocan este lunes en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Jorge Luis Hirschi. Se podrá ver por ESPN Premium.

De similar campaña, el “Halcón” buscará aprovechar que el “Pincha” presentará alineación alternativa pensando en la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Probables formaciones de Estudiantes vs Defensa y Justicia

Estudiantes: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Eduardo Domínguez.

Defensa y Justicia: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mariano Soso.

Cómo ver en vivo Estudiantes vs Defensa y Justicia

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Cuándo juegan Estudiantes y Defensa y Justicia? El partido se jugará el lunes 22 de septiembre de 2025 a las 19 horas.

¿Dónde se disputa el encuentro? El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata.

¿Quiénes son los entrenadores de cada equipo? Los entrenadores son Eduardo Domínguez para Estudiantes y Mariano Soso para Defensa y Justicia.

Cómo se puede ver el partido? Se podrá ver por la señal de cable ESPN Premium y por Directv Go, Flow y Telecentro Play.

¿Qué se espera del rendimiento de los equipos? Defensa y Justicia buscará aprovechar la alineación alternativa de Estudiantes, que se prepara para la Copa Libertadores.

[Fuente: Noticias Argentinas]

