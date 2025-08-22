Cómo ver en vivo Brentford vs Aston Villa: horario y formaciones

El Aston Villa del argentino Dibu Martínez visita este sábado al Brentford en el marco de la fecha 2 de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 11 horas de la Argentina en el estadio Gtech Community Stadium, y se podrá seguir en vivo por Disney+.

Dibu no estuvo en el Villa en el debut, que fue con empate sin goles.

Probables formaciones de Brentford vs Aston Villa

Brentford: Kelleher, Henry, van den Berg, Collins, Kayode, Jensen, Yarmolyuk, Carvalho, Milambo, Lewis-Potter, Igor.

Aston Villa: Bizot, Digne, Mings, Konsa, Cash, Onana, Kamara, Rogers, Tielemans, McGinn, Watkins.

Cómo ver en vivo Brentford vs Aston Villa

