Cómo ver en vivo Brentford vs Aston Villa: horario y formaciones
El conjunto del Dibu Martínez busca una victoria en una visita complicada por la Premier League. Se puede ver libre y en vivo por celular.
22/08/2025 | 18:43Redacción Cadena 3
El Aston Villa del argentino Dibu Martínez visita este sábado al Brentford en el marco de la fecha 2 de la Premier League.
El encuentro se disputa desde las 11 horas de la Argentina en el estadio Gtech Community Stadium, y se podrá seguir en vivo por Disney+.
Dibu no estuvo en el Villa en el debut, que fue con empate sin goles.
Probables formaciones de Brentford vs Aston Villa
Brentford: Kelleher, Henry, van den Berg, Collins, Kayode, Jensen, Yarmolyuk, Carvalho, Milambo, Lewis-Potter, Igor.
Aston Villa: Bizot, Digne, Mings, Konsa, Cash, Onana, Kamara, Rogers, Tielemans, McGinn, Watkins.
Cómo ver en vivo Brentford vs Aston Villa
El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.
Lectura rápida
¿Qué partido se juega? Brentford vs Aston Villa.
¿Quién es el arquero del Aston Villa? Dibu Martínez es el arquero del Aston Villa.
¿Cuándo se disputa el partido? El partido se juega este sábado a las 11 horas de Argentina.
¿Dónde se juega el encuentro? En el estadio Gtech Community Stadium.
¿Cómo se puede ver el partido? El partido se puede ver en vivo por Disney+.
[Fuente: Noticias Argentinas]