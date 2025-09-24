FOTO: Cómo ver en vivo Atlético Mineiro vs Bolívar por la Copa Sudamericana

Atlético Mineiro recibe a Bolívar este miércoles, en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se juega en Arena MRV desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por DSports y DGO.

El ganador de esta serie se enfrentará con el vencedor de Independiente del Valle vs Once Caldas. La ida fue 2-2 en Bolivia.

Probables formaciones de Atlético Mineiro vs Bolívar por la Copa Sudamericana

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Alonso, Lyanco, Vitor Hugo; Alan Franco, Fausto Vera, Gustavo Scarpa, Tomás Cuello; Hulk y Rony.

Bolívar: Carlos Lampe; Ignacio Gariglio, Miguel Torrén, Jesús Sagredo, José Sagredo; Robson Matheus, Leonel Justiniano, Antonio Melgar, Daniel Cataño; Martín Cauteruccio y Damián Batallini.

Cómo ver en vivo Atlético Mineiro vs Bolívar

El partido será transmitido en Argentina por la señal de DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.