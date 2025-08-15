Cómo ver en vivo Aston Villa vs Newcastle United: horario y formaciones
El conjunto del Dibu Martínez es local en el inicio de la Premier League. Se puede ver libre y en vivo por celular.
15/08/2025 | 19:55Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Aston Villa vs Newcastle United: horario y formaciones
El Aston Villa de Dibu Martínez recibe al Newcastle United en el marco de la primera fecha de la Premier League.
El encuentro se disputa este viernes desde las 8.30 horas de la Argentina en el estadio Villa Park, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.
Sin la presencia del arquero argentino, pero con Emiliano Buendía desde el arranque, el conjunto de Birmingham busca iniciar la Premier con una victoria.
Probables formaciones de Aston Villa vs Newcastle United
Aston Villa: Bizot; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Onana, Tielemans; Bailey, Buendía, Ramsey; Watkins. Entrenador: Unai Emery.
Newcastle: Pope; Livramento, Burn, Schär, Hall; Tonali, Joelinton, Guimaraes; Elanga, Gordon, Barnes. Entrenador: Eddie Howe.
Cómo ver en vivo Aston Villa vs Newcastle United
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]