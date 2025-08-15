En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Unión

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Unión

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Instituto vs. Unión

Santa Fe

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Aston Villa vs Newcastle United: horario y formaciones

El conjunto del Dibu Martínez es local en el inicio de la Premier League. Se puede ver libre y en vivo por celular.

15/08/2025 | 19:55Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Aston Villa vs Newcastle United: horario y formaciones

El Aston Villa de Dibu Martínez recibe al Newcastle United en el marco de la primera fecha de la Premier League.

El encuentro se disputa este viernes desde las 8.30 horas de la Argentina en el estadio Villa Park, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

Sin la presencia del arquero argentino, pero con Emiliano Buendía desde el arranque, el conjunto de Birmingham busca iniciar la Premier con una victoria.

Probables formaciones de Aston Villa vs Newcastle United

Aston Villa: Bizot; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Onana, Tielemans; Bailey, Buendía, Ramsey; Watkins. Entrenador: Unai Emery.

Newcastle: Pope; Livramento, Burn, Schär, Hall; Tonali, Joelinton, Guimaraes; Elanga, Gordon, Barnes. Entrenador: Eddie Howe.

Cómo ver en vivo Aston Villa vs Newcastle United

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipo juega? El Aston Villa enfrenta al Newcastle United.

¿Cuándo se juega? El partido es este viernes a las 8.30 horas de Argentina.

¿Dónde se disputa? En el estadio Villa Park, casa del Aston Villa.

¿Quiénes son los entrenadores? El Aston Villa es dirigido por Unai Emery y el Newcastle por Eddie Howe.

¿Cómo se puede ver? Se transmite en ESPN y Disney+ y se puede seguir por plataformas digitales como Flow y Directv Go.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho