Cómo ver Atlético de Madrid vs Elche: horario y formaciones en la Liga

FOTO: Cómo ver en vivo Atlético de Madrid vs Elche: horario y formaciones

El Atlético de Madrid de Julián Álvarez, Thiago Almada y Nahuel Molina, recibe este sábado al Elche en el marco de la segunda fecha de la Liga española.

El encuentro se disputa desde las 14.30 horas de la Argentina en el Riyadh Air Metropolitano, y se podrá seguir en vivo por DSports y DGO.

El equipo dirigido por el Cholo Simeone, ya sin Rodrigo De Paul y Ángel Correa, inició La Liga con una derrota.

Probables formaciones de Atlético de Madrid vs Elche

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Barrios, Cardoso, Almada; Julián Álvarez y Sorloth.

Elche: Dituro; Álvaro Núñez, Affengruber, Pétrot, Pedro Bigas; Marc Aguado o John, Rodrigo Mendoza, Febas, Germán Valera; Martin Neto y Álvaro.

Cómo ver en vivo Atlético de Madrid vs Elche

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.