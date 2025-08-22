Cómo ver Atlético de Madrid vs Elche: horario y formaciones en la Liga
Con Julián Álvarez y Thiago Almada, el conjunto de Simeone quiere hacerse fuerte de local en la Liga. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
22/08/2025 | 18:52Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Atlético de Madrid vs Elche: horario y formaciones
El Atlético de Madrid de Julián Álvarez, Thiago Almada y Nahuel Molina, recibe este sábado al Elche en el marco de la segunda fecha de la Liga española.
El encuentro se disputa desde las 14.30 horas de la Argentina en el Riyadh Air Metropolitano, y se podrá seguir en vivo por DSports y DGO.
El equipo dirigido por el Cholo Simeone, ya sin Rodrigo De Paul y Ángel Correa, inició La Liga con una derrota.
Probables formaciones de Atlético de Madrid vs Elche
Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Barrios, Cardoso, Almada; Julián Álvarez y Sorloth.
Elche: Dituro; Álvaro Núñez, Affengruber, Pétrot, Pedro Bigas; Marc Aguado o John, Rodrigo Mendoza, Febas, Germán Valera; Martin Neto y Álvaro.
Cómo ver en vivo Atlético de Madrid vs Elche
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.
Lectura rápida
¿Qué partido se juega? El Atlético de Madrid enfrenta al Elche en la Liga española.
¿Quiénes son los protagonistas destacados? Julián Álvarez y Thiago Almada juegan en el Atlético de Madrid.
¿Cuándo se disputa el partido? El partido se jugará este sábado a las 14.30 horas de Argentina.
¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? En el estadio Riyadh Air Metropolitano.
¿Cómo se puede ver el partido? Por DSports y también en Directv Go.
[Fuente: Noticias Argentinas]