Chilavert apoyó a Messi y criticó a Mbappé: "Es un jugador normalito"

El exarquero de Paraguay José Luis Chilavert, de destacado paso por el fútbol argentino, consideró que "hay que dejar que Messi disfrute" y afirmó que el francés Kylian Mbappé es un "jugador normalito".

"Soy fanático de Messi. Me encantaría que siga en la Selección, pero me parece que la gente le va a pedir otro campeonato, pero hay que dejar que disfrute", expresó el mítico portero guaraní.

En declaraciones a Splendid-990 y fiel a su estilo, el ex deportista no evitó la polémica y aprovechó para criticar a Mbappé, goleador del Mundial de Qatar y autor de tres tantos en la final ante la Selección argentina: "Me encantaría verlo jugando en la altura, acá en Latinoamérica, sería un jugador más". A su vez, remarcó que en el fútbol argentino sería "del montón", ya que lo definió como "un jugador normalito".

Posteriormente, aseguró que "Argentina ganó el Mundial en buena fe" y fue contundente contra los dichos del ex defensor uruguayo Diego Lugano, quien había afirmado que la Selección había sido favorecida: "Lugano es un felpudo del presidente de Conmebol (Alejandro Domínguez). Están destruyendo el fútbol uruguayo".

Además, el segundo arquero más goleador del mundo -con 62 tantos en su haber-, opinó sobre la llegada de Messi al fútbol de Estados Unidos y destacó que le "parece bien la decisión que tomó de irse a Miami" para sumarte al Inter.

Por otra parte, Chilavert, quien supo brillar y es símbolo de Vélez, analizó el delicado presente que atraviesa el equipo de Liniers y reveló su plan para convertirse en candidato a presidente de la institución con la que ganó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental.

"Después del plantel de Boca y River, el de Vélez es el mejor, pero hay que ayudar a los chicos a salir adelante", remarcó el paraguayo, para luego agregar: "Todo lo que pidieron los hinchas se trajo, pero no salieron bien las cosas, por eso no hay que buscar culpables, hay que salir para adelante".

En la misma línea, explicó su idea y quién sería su entrenador en caso de ganar las elecciones: "Es el momento que el plantel del '90 sea partícipe del club, puedan estar ahí y trabajar para el bien del club. Si llego a un acuerdo con los empresarios y la gente me apoya, mi técnico para Vélez es el Turco (Omar) Asad".

"Vélez viene de muchos años de malos manejos, esto no es de ahora. Me veo capacitado para participar de la política del club", expresó Chilavert.

Por último, agregó: "Yo me quiero sumar a un proyecto en Vélez, necesitamos que todos los hinchas ayuden al club".

