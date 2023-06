Scaloni respaldó la decisión de Messi de cara al Mundial 2026: "Fue prudente"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se refirió este miércoles a los dichos de Lionel Messi de cara al próximo Mundial y palpitó la previa al encuentro que afrontará mañana su equipo ante Australia, al que catalogó como "interesante para jugar".

"Estamos bien. Es un partido interesante, lindo para jugar, contra un muy buen rival. Estamos preparados, aunque el viaje ha sido largo y hemos tenido algún contratiempo. Tenemos ganas de jugar el partido, dar una buena imagen y seguir disfrutando del equipo", comenzó Scaloni en conferencia de prensa.

En cuanto al equipo que elegirá para medirse ante Australia, este jueves desde las 9 de Argentina, el técnico fue tajante: "Aún no lo tengo confirmado, pero es casi el mismo que terminó jugando el Mundial. Voy a ver cómo está Julián (Álvarez), que viene de un merecido festejo".

"Tenemos una buena base de jugadores para seguir por mucho tiempo. La idea siempre es convocar a los mejores", remarcó el oriundo de Pujato que tomará estos últimos dos amistosos como pruebas para afrontar las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 que comenzará en septiembre.

Posteriormente, fue consultado por las ausencias de algunos campeones del mundo, como los casos de Alejandro "Papu" Gómez y Franco Armani, entre otros, y si esto se trataba de un recambio en la Selección nacional. "Recambio generacional no, convocamos a los que creemos que están bien ahora y tenemos una base para seguir por mucho tiempo con estos jugadores", destacó el entrenador.

"Los de más edad, si están bien, van a seguir viniendo. Son jugadores de nivel, marcan diferencia en sus clubes y consideramos que nos pueden aportar. Siempre pensando en el bien del equipo. Si vemos que hay jugadores de otro nivel y que pueden estar y modificar algo en nuestro funcionamiento estamos dispuestos a llamarlos. La idea es seguir convocando a los mejores", remarcó.

"Lo de Armani quedó claro, ustedes saben lo que es llegar hasta acá, yo recién me estoy recuperando y llegué hace una semana. Teníamos experiencia de otros viajes, sabemos muy bien lo que es el cambio de horario. Consideramos que no valía la pena, pero es un jugador que apreciamos mucho, está en consideración, está en la Selección", reconoció.

Por otro lado, Scaloni opinó sobre la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami de la MLS de Estados Unidos: "Estoy contento de que haya decidido para irse a jugar a un club y a una ciudad que lo va a tratar de maravillas, va a estar bien y feliz jugando al fútbol, que es lo que todos queremos".

"Más allá de la liga o el país que sea, lo importante es que se sienta bien y ahí va a tener las condiciones para que la pueda pasar bien, que de eso se trata, se lo ha ganado y lo tiene bien merecido", agregó el técnico campeón del mundo en Qatar 2022.

Ante la consulta sobre los dichos del capitán de la "Scaloneta", quien sostuvo que no jugaría la próxima Copa del Mundo en 2026, Scaloni apoyó su decisión: "Me parece muy prudente de un tipo que no vende humo y no miente. La realidad es que va a ir viendo y, por cómo se va encontrando, vamos a ir decidiendo y es lo lógico".

"Falta tanto que pensar más allá no tiene sentido. Como es muy prudente, dice eso y me parece muy lógico. Con el paso del tiempo veremos si se va encontrando bien y si tiene ganas, que es lo importante. Jugar al fútbol sabrá hoy y dentro de diez años, es evidente", sentenció.

Por último, agradeció las muestras de afecto de los simpatizantes de China y reconoció que se sorprendió por el furor que tienen por el equipo argentino: "El recibimiento y el cariño del país es muy bueno, te llena de satisfacción que un país tan grande como China aliente a la Selección argentina. Pasamos días muy lindo, menos el primero que tuvimos que cancelar porque no pudimos salir a entrenar. Pero si es por el cariño de la gente bienvenido sea".

