Chelsea golea a PSG en una final vibrante del Mundial de Clubes

El Chelsea inglés, donde juega el argentino Enzo Fernández, le gana por 2 - 0 cuando promedia media hora del primer tiempo.

Los goles fueron convertidos por Palmer que de zurda la colocó al segundo palo de Donnarumma para establecer la apertura del marcador a los 22 minutos y a los 29 el mismo Palmer, de manera calcada, llegó por la derecha, se fue cerrando hacia adentro y otra vez la colocó contra el segundo palo para poner el 2 a 0 parcial.El tercer gol llegó a través de Joao Pedro en una exquisita definición mano a mano.

Two goals to the good. ?? pic.twitter.com/5aqfxJqjkL