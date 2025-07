Chelsea, el equipo de Enzo Fernández, campeón del Mundial de Clubes

El Chelsea inglés, donde juega el argentino Enzo Fernández, le ganó por 3 - 0 al Paris Saint Germain, quien fuera campeón de la Champions League.

Los goles fueron convertidos por Palmer que de zurda la colocó al segundo palo de Donnarumma para establecer la apertura del marcador a los 22 minutos y a los 29 el mismo Palmer, de manera calcada, llegó por la derecha, se fue cerrando hacia adentro y otra vez la colocó contra el segundo palo para poner el 2 a 0 parcial.El tercer gol llegó a través de Joao Pedro en una exquisita definición mano a mano, todos convertidos en un primer tiempo arrasador.

